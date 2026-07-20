上半年港樓「價量齊升」 銀行爭取樓按客源態度積極 注入健康動力助樓市發展｜曹德明

上半年整體住宅物業呈現「價量齊升」的良好格局，按揭市場表現亦同樣理想，銀行對住宅按揭業務的態度轉趨積極，不斷推出各類按揭計劃及調整優惠以爭取客源，為樓市後續發展注入健康動力。筆者從以下5個方向概括上半年樓按市場：

1. 住宅按揭宗數及金額創四年新高

上半年住宅市場交投暢旺，帶動按揭數字同步上升。根據金管局數據，首5個月新取用住宅按揭貸款宗數及金額累計錄得22,296宗及1,112.78億元，較去年同期增加4,588宗(25.9%)及288.55億元(35%)，均創近四年的同期新高。

另外，根據經絡按揭綜合土地註冊處資料顯示，上半年現樓按揭登記累計錄得41,707宗，較去年同期增加12,822宗(44.4%)，創近四年的同期新高；樓花按揭登記則稍顯遜色，上半年累計錄得2,874宗，較去年同期減少315宗(9.9%)。

2. 大型銀行按揭市佔率攀升至三年新高

住宅市場「價量齊升」，銀行對按揭業務的態度亦轉趨積極，其中大型銀行更為進取，透過推出低息定息按揭計劃，及加碼相關優惠如按揭現金回贈等策略，吸引優質客戶。六月份四大銀行現樓按揭市佔率更攀升至78%，創三年新高。

3. 港美息口維持不變 H按業主仍以封頂息率供樓

上半年美聯儲維持基準利率不變，香港銀行同樣保持最優惠利率不變，銀行體系總結餘一直徘徊在約540億港元水平，一個月拆息大部分時間介乎2厘至3厘之間，H按業主暫時仍需以封頂息率3.25厘供樓。

4. 按揭保險宗數及金額均創十年新低

現時購買任何物業均無需透過按揭保險計劃，可申請高達七成按揭，按保需求亦持續下降。根據香港按揭證券有限公司資料顯示，首半年新取用按保貸款宗數及金額累計錄得2,957宗及155.24億元，比去年同期減少526宗(15.1%)及19.33億元(11.1%)，均創近十年的同期新低。

5. 負資產宗數及金額創十個季度新低

樓價持續攀升，負資產個案亦顯著減少。根據金管局數據，首季負資產個案及金額分別錄得11,424宗及550.37億元，較去年第四季減少9,880宗(46.4%)及503.97億元(47.8%)，均創近十個季度新低。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁

按保使用率創近十年新低 屬健康現象 實力派業主有助樓市發展｜曹德明