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陽光花園單號屋銀主盤 索價4300萬推拍低估值50%

樓市動向
更新時間：14:48 2026-07-19 HKT
發佈時間：14:48 2026-07-19 HKT

忠誠拍賣行發言人表示，山頂加列山道48號陽光花園單號洋房，屬銀主盤，面積1,690方呎，附連174方呎平台、301方呎天台及1,237方呎花園，開拍價4,300萬元，較市場估價8,600萬低4,300萬元或50%，呎價約25,444元，將於下周三（29日）拍賣，同場共有約26項物業可供競投。

翻查資料，上述銀主盤去年曾開價9,000萬元推拍，其後先後調低至逾8,000萬元、7,000萬及6,000萬元仍未能拍出，現再度劈價至4,300萬元推拍，短短逾半年，該單位累減4,700萬元或52%。

陽光花園：

柏巒2期柏逸開拍價280萬

黃開基拍賣行發言人表示，元朗柏巒2期柏逸2座地下一個單位，面積348方呎，間隔為1房，附連55方呎花園，業主於2022年以530萬元在二手市場購入，近年先後將物業抵押，向銀行及信貸貸款，最終無力償貸，單位淪為銀主盤，開拍價280萬元，較銀行估價370萬元低90萬元或24%，呎價約8,046元，將於下周三（29日）拍賣，同場共有約30項物業可供競投。

寶利大廈銀主盤240萬 呎價7038元

環亞拍賣行發言人指，鰂魚涌寶利大廈6樓一個面積341方呎單位，該單位曾於2008年以108萬元成交，買家近年先後三次將物業抵押借貸，向財務機構貸款，最終單位淪為銀主盤，以240萬元推出拍賣，呎價7,038元，將於本周二（21日）拍賣，同場共有約57項物業可供競投。

柏巒2期柏逸及寶利大廈：

 

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