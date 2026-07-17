Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣甲廈三單位3770萬易手 「內地AI獨角獸」租轉買 辦公空間暴漲近3倍

樓市動向
更新時間：10:01 2026-07-17 HKT
發佈時間：10:01 2026-07-17 HKT

落成僅數年的長沙灣甲廈南商金融創新中心錄矚目買賣，一間內地AI獨角獸，原本毫不起眼地租用該廈一個1400方呎單位，隨着業務擴張，最新「霸氣」購入一個近5000方呎單位自用，作價3770萬，辦公空間暴漲近3倍。

呎價7647元「更上兩層樓」

中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心17樓A2、A3及A5室，總建築面積約4930方呎。以成交價約3770萬計算，呎價僅約7647元，相比該廈高峰期每呎逾萬元，親民得多。

新買家為內地人工智能界巨頭「小牛互聯科技」，2015年成立，專攻海外遊戲及移動互聯網產品，在全球200多個國家和地區瘋狂吸粉，累計用戶逾五億人次。

小牛互聯原本只是該幢大廈15樓「租客」，承租一個約1400多方呎辦公室，隨着全球用戶像滾雪球般滾大，加上眼見商廈造價大跌，此「AI獨角獸」不再做樓奴，一口氣買下17樓三個相連單位，作價3770萬，不但更上兩層樓，景觀更開揚，寫字樓空間瞬間暴漲近3倍。

劉氏補充，該廈由新世界發展及管理，用家包括南洋商業銀行、富通保險、香港大學專業進修學院等實力機構，商業氣氛濃厚。大廈距離荔枝角港鐵站只需步行3分鐘。

投資大戶「切件」拆售套現

17樓原業主是區內知名投資大戶，當年一口氣向發展商掃下17、22、23、26及27全層樓面，眼見近期市場交投趨活，決定將物業「切件」拆售套現。率先以17樓全層來「測試水溫」，分拆成19個單位，由小牛互聯科技送來「開門紅」。目前，該層餘下單位仍以意向呎價8000至8500元放售，放租呎價則約25元。

劉氏分析，長沙灣近年迎來多個全新工商項目相繼落成，包括永康街83號、瓊林街83號及江博士中心等，然而在發展商維持「一手低價去貨」戰略下，二手呎價持續受壓，不過「危中有機」，對實力用家是「低吸」好機會。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
18小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
38分鐘前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
17小時前
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
即時中國
3小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
15小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
16小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
20小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
2小時前
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
影視圈
13小時前