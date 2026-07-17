長沙灣甲廈三單位3770萬易手 「內地AI獨角獸」租轉買 辦公空間暴漲近3倍

落成僅數年的長沙灣甲廈南商金融創新中心錄矚目買賣，一間內地AI獨角獸，原本毫不起眼地租用該廈一個1400方呎單位，隨着業務擴張，最新「霸氣」購入一個近5000方呎單位自用，作價3770萬，辦公空間暴漲近3倍。

呎價7647元「更上兩層樓」

中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心17樓A2、A3及A5室，總建築面積約4930方呎。以成交價約3770萬計算，呎價僅約7647元，相比該廈高峰期每呎逾萬元，親民得多。

新買家為內地人工智能界巨頭「小牛互聯科技」，2015年成立，專攻海外遊戲及移動互聯網產品，在全球200多個國家和地區瘋狂吸粉，累計用戶逾五億人次。

小牛互聯原本只是該幢大廈15樓「租客」，承租一個約1400多方呎辦公室，隨着全球用戶像滾雪球般滾大，加上眼見商廈造價大跌，此「AI獨角獸」不再做樓奴，一口氣買下17樓三個相連單位，作價3770萬，不但更上兩層樓，景觀更開揚，寫字樓空間瞬間暴漲近3倍。

劉氏補充，該廈由新世界發展及管理，用家包括南洋商業銀行、富通保險、香港大學專業進修學院等實力機構，商業氣氛濃厚。大廈距離荔枝角港鐵站只需步行3分鐘。

投資大戶「切件」拆售套現

17樓原業主是區內知名投資大戶，當年一口氣向發展商掃下17、22、23、26及27全層樓面，眼見近期市場交投趨活，決定將物業「切件」拆售套現。率先以17樓全層來「測試水溫」，分拆成19個單位，由小牛互聯科技送來「開門紅」。目前，該層餘下單位仍以意向呎價8000至8500元放售，放租呎價則約25元。

劉氏分析，長沙灣近年迎來多個全新工商項目相繼落成，包括永康街83號、瓊林街83號及江博士中心等，然而在發展商維持「一手低價去貨」戰略下，二手呎價持續受壓，不過「危中有機」，對實力用家是「低吸」好機會。