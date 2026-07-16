Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒基5.8億強拍黃埔街舊樓 統一業權拓必嘉坊版圖

樓市動向
更新時間：16:29 2026-07-16 HKT
發佈時間：16:29 2026-07-16 HKT

恒基併購約16年的紅磡黃埔街最後1幢舊樓，在今年5月底獲土地審裁處批出強拍令，底價為5.8億元，今日在萊坊舉行公開拍賣，由手持「1號牌」的恒基執行董事黃浩明，在未有其他競爭對手的情況下以底價投得，成功統一業權發展。

兩地盤合併可建逾7.2萬呎

恒基在2024年底《新強拍條例》實施首日將黃埔街兩幢舊樓合併申請強拍，包括黃埔街18至20A號；同時一併納入申請的則為黃埔街22至24號和必嘉街88至90A號，惟該項目恒基早於2021年3月已透過強拍以4.8億元統一業權。

上址現為2幢樓高8層舊樓，於1957年落成，至今約69年樓齡。兩個地盤將會合併發展，佔地8,075方呎，未來將會按地積比率9倍進行重建，涉及可建總樓面面積逾72,675方呎，屬必嘉坊最新一期發展項目，料最快2031年落成。

黃埔街22至24號。
黃埔街22至24號。
必嘉街88至90A號。
必嘉街88至90A號。

紅磡舊樓併購歷時16年

據了解，恒基早於2010年起收購紅磡黃埔機利士南路、黃埔街、寶其利街及必嘉街等多條街道舊樓，至今已耗時約16年，整個項目佔地約10萬方呎，可建總樓面約100萬方呎。

其中部分地段已重建成新盤，近年先後推出銷售，包括BAKER CIRCLE系列共3個新盤，以及全新項目MIDTOWN SOUTH等樓盤。

相關文章：恒基黃埔街舊樓下月舉行拍賣 底價為5.8億 歷經逾十年收購

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
裁員潮下的反擊！43歲女文員遭老闆暗示「自己辭職」 霸氣神回一句下場曝光 網民：搏炒先係最後贏家？｜Juicy叮
裁員潮下的反擊！43歲女文員遭老闆暗示「自己辭職」 霸氣神回一句下場曝光 網民：搏炒先係最後贏家？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
申訴熱話
9小時前
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
影視圈
8小時前
周毅剛非禮罪成候懲。資料圖片
高級警司周毅剛警總內三度非禮女下屬罪成 官：發展「地下情」屬一派胡言 明顯為表達自己性興奮
社會
6小時前
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出機外 妻憶恐怖瞬間： 臉變形鼻嘴噴血
02:47
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出機外 妻憶恐怖瞬間： 臉變形鼻嘴噴血
即時國際
6小時前
觀塘新商場「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名啟發自涉谷地標 網民：又要「去日本化」？
觀塘新地商場「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名啟發自涉谷地標 網民：又要「去日本化」？
生活百科
5小時前
長者倒斃屋內傳濃烈屍臭 鄰居崩潰上網求救惹熱議：「我屋企同個鼻都有果陣味唔散！」｜Juicy叮
長者倒斃屋內傳濃烈屍臭 鄰居崩潰上網求救惹熱議：「我屋企同個鼻都有果陣味唔散！」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
鄭秀文兩餅印家姐激罕現身  打扮貴氣高顏值撐答謝會  零架子一原因向Sammi粉絲道歉
鄭秀文兩餅印家姐激罕現身  打扮貴氣高顏值撐答謝會  零架子一原因向Sammi粉絲道歉
影視圈
5小時前
李連杰爆母重男輕女自揭追仔四度失敗 憶首次當爸竟感徬徨 利智細女Jada：那是你的錯
李連杰爆母重男輕女自揭追仔四度失敗 憶首次當爸竟感徬徨 利智細女Jada：那是你的錯
影視圈
7小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
3小時前