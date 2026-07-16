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康怡花園高層三房銀主盤705萬拍出 3組客搶高5% 低銀行估價逾三成

樓市動向
更新時間：09:03 2026-07-16 HKT
發佈時間：09:03 2026-07-16 HKT

忠誠拍賣行昨舉行物業拍賣會，推出30項物業供競投，即場拍出5項物業，其中鰂魚涌康怡花園Q座高層12室銀主盤，面積616方呎，屬開拍價670萬，獲3組客搶高35萬或5%，以705萬拍出，呎價約11445元。

據了解，單位一直無人居住用作擺放雜物，其後原業主因借貸後無力償還，使單位最終淪為銀主盤。

元朗頂層連天台村屋275萬拍出

而元朗元崗村一幢單號村屋頂層連天台戶銀主盤，面積617方呎，附連558方呎天台，開拍價247.5萬，並獲4組客爭購至275萬拍出，呎價4457元。其餘拍出物業包括沙田翠華花園B座高層B2室銀主盤，面積271方呎，開拍價306萬，獲3組客爭購並搶高35萬或11%，至341萬拍出，呎價12583元。另外，葵涌華員邨4座高層A室遺產貨，以430萬拍出。

相關文章：康盛花園業主盤288萬推拍 低銀行估價31% 僅提供樓契核證副本
 

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