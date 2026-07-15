麥當勞賣舖｜大埔昌運中心巨舖1.26億易手 持貨38年升值5.5倍 新買家享逾6厘回報

連鎖快餐巨頭麥當勞持續調整本港物業策略，再有自用巨舖易手。據市場消息，美國麥當勞集團最新以1.26億元，沽出大埔安慈路昌運中心地下57至66號舖，物業大部分樓面現由麥當勞經營，部分面積租予便利店，成交呎價逾1.4萬元。

呎價逾1.4萬

是次成交舖位位於大埔安慈路4號昌運中心地下，屬區內大型商場舖位，總面積近9,000方呎，作價1.26億元易手，呎價逾1.4萬元。據悉，新買家為馬來西亞發展商金鳳集團（MB World Group Berhad）相關人士。

物業現時大部分樓面由麥當勞使用，另有部分樓面由便利店租用。有市場消息指，整批樓面總月租約69萬元，以成交價計算，新買家可享約6.6厘租金回報。

物業現時大部分樓面由麥當勞使用，另有部分樓面由便利店租用。

38年間升值5.5倍

資料顯示，麥當勞早於1988年以1,929.3萬元購入上述物業，持貨約38年。按今次1.26億元成交價計算，帳面獲利約1.07億元，物業期內升值約5.5倍。

麥當勞近年不時減持本港舖位資產。今次大埔昌運中心成交，是繼月內沽出深水埗欽州街自用巨舖後，再有舖位易手。該深水埗舖位位於欽州街78至86號永聯大廈地下A至F號舖連閣樓，早前以9300萬元售出，並售後租回10年，月租49.9萬元，回報約6.4厘。

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