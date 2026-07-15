Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞賣舖｜大埔昌運中心巨舖1.26億易手 持貨38年升值5.5倍 新買家享逾6厘回報

樓市動向
更新時間：11:02 2026-07-15 HKT
發佈時間：11:02 2026-07-15 HKT

連鎖快餐巨頭麥當勞持續調整本港物業策略，再有自用巨舖易手。據市場消息，美國麥當勞集團最新以1.26億元，沽出大埔安慈路昌運中心地下57至66號舖，物業大部分樓面現由麥當勞經營，部分面積租予便利店，成交呎價逾1.4萬元。

呎價逾1.4萬

是次成交舖位位於大埔安慈路4號昌運中心地下，屬區內大型商場舖位，總面積近9,000方呎，作價1.26億元易手，呎價逾1.4萬元。據悉，新買家為馬來西亞發展商金鳳集團（MB World Group Berhad）相關人士。

物業現時大部分樓面由麥當勞使用，另有部分樓面由便利店租用。有市場消息指，整批樓面總月租約69萬元，以成交價計算，新買家可享約6.6厘租金回報。

物業現時大部分樓面由麥當勞使用，另有部分樓面由便利店租用。
物業現時大部分樓面由麥當勞使用，另有部分樓面由便利店租用。

38年間升值5.5倍

資料顯示，麥當勞早於1988年以1,929.3萬元購入上述物業，持貨約38年。按今次1.26億元成交價計算，帳面獲利約1.07億元，物業期內升值約5.5倍。

麥當勞近年不時減持本港舖位資產。今次大埔昌運中心成交，是繼月內沽出深水埗欽州街自用巨舖後，再有舖位易手。該深水埗舖位位於欽州街78至86號永聯大廈地下A至F號舖連閣樓，早前以9300萬元售出，並售後租回10年，月租49.9萬元，回報約6.4厘。

相關文章：麥當勞賣舖｜深水埗麥當勞「自用巨舖」9300萬易手 售後回租10年 兩度沽貨吸金逾1.1億

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
01:15
DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 沙田崇真首位狀元：中一成績下游 成功反彈
社會
1小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
6小時前
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽。路透社、美聯社
世界盃2026｜西班牙4強2：0擊敗法國 事隔16年再晉決賽
足球世界
7小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
20小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-14 10:43 HKT
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
3小時前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
21小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
20小時前
路透社
世界盃2026｜十六強出局後僅一球員乘專機返國 巴西總統盧拉批國家隊「丟架」
即時國際
11小時前
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首誕狀元劉子恬。(小圖)左為校長陳偉佳。
DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子恬曾跳級 冀入中大讀腦神經科學
教育新聞
3小時前