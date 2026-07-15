財團申強拍九龍塘舊樓 市場估值7041萬

由財團及小業主持有的九龍塘秀竹園道2幢舊樓，最新向土地審裁處申請強拍，以統一業權發展，目前平均持有66.67%業權，市場估值約7041萬。

至今樓齡約71年

土地審裁處接獲今年第3宗強拍申請個案，據文件顯示，上址為九龍塘秀竹園道14及14A號，由2個地段組成，共合併申請強拍，現址為2幢樓高3層的舊樓，包括地庫及地下，均於1955年落成，至今樓齡約71年。

其中一名申請者為業主，持有該項目3個單位，連同其他申請者則最新持有約66.67%業權，目前餘下2個單位並未成功收購，市場估值1044萬及1133萬；而整個項目市場估值約7041萬。

財團向土審處申請強拍九龍塘秀竹園道14及14A號2幢舊樓。

今年第3宗申請個案

上述項目細分2個地盤，其中14號面積約2602方呎，而14A號佔地2386方呎，地盤面積合共4988方呎，位處於「住宅（丙類）9」 地帶，地積比率最高約3倍發展，涉及可建總樓面約14964方呎。

據構思，若將2幅地段分開獨立計算，各重建1幢樓高3層洋房項目，重建後價值分別為5040萬及4960萬，合共約1億。

另外，恒基併購的紅磡黃埔街18至20A號舊樓，在今年5月底已獲土地審裁處批出強拍令後，將於明日舉行公開拍賣，底價為5.8億。

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