Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

灣仔SPRING GARDEN呎租82元 藝里坊．1號一房月租2.1萬

樓市動向
更新時間：09:19 2026-07-12 HKT
發佈時間：09:19 2026-07-12 HKT

暑期租務市場活躍，利嘉閣分區董事梁國樑稱，灣仔SPRING GARDEN高層D室，面積約282方呎，採1房連開放式廚房間隔，外望開揚景致，業主開價2.4萬放租，獲外區租客議價後以2.3萬承租，呎租約82元。據悉，業主於去年11月年以約903萬一手購入單位，現享租金回報約3.1厘。

利奧坊．曉岸1房1.65萬租出

中原分行高級資深分區營業董事歐陽嘉俊指，西營盤藝里坊．1號中層E室，面積283方呎，採1房間隔，以月租2.1萬租出，呎租74元，較對上租約上升5%。據了解，新租客為專才人士，心儀上址樓齡新，且鄰近港鐵站出入口。

中原分行首席分區營業經理黃家全表示，旺角利奧坊．曉岸1座中層H室，面積252方呎，屬1房間隔，最新以1.65萬租出，呎租65元。業主於今年3月以470萬購入單位，持貨短短4個月即順利租出，現可享達4.2厘租金回報。

豫豐花園連天台月租1.3萬

祥益高級分行經理古文彬說，屯門豫豐花園一個連天台特色戶，面積362方呎，屬2房戶，獲區外客以1.3萬短租3個月，並一次過預繳租期內租金，涉及3.9萬，呎租約36元。據悉，新租客因原住所即將進行裝修工程，需覓3個月的短租盤暫住，並鍾情屋苑鄰近親友。

祥益區域董事袁思賢稱，屯門錦華花園B座中層7室，面積約330方呎，屬2房戶，獲同區屋苑租客因原住所無法續租，需另覓租盤搬遷，加上該單位剛完成翻新工程，而且業主減租1000元，決定以1.15萬「即睇即租」，呎租約35元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
影視圈
17小時前
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
投資理財
16小時前
$10搭「豪華渡輪」出海吹風！紅磡隱世打卡點 網民大讚舒適好坐「極chill」 想搭要有1條件...?
$10搭「豪華渡輪」出海吹風！紅磡隱世打卡點 網民大讚舒適好坐「極chill」 想搭要有1條件...?
生活百科
13小時前
吃甚麼水果最好？醫生首選這款「完美水果」高鉀、高纖、護心血管 注意3類人士不宜食用
吃甚麼水果最好？醫生首選這款「完美水果」高鉀、高纖、護心血管 注意3類人士不宜食用
保健養生
17小時前
世界盃2026｜比寧咸梅開二度 英格蘭加時反勝挪威晉4強
世界盃2026｜比寧咸梅開二度 英格蘭加時反勝挪威晉4強
足球世界
2小時前
世界盃2026｜25歲南非國腳Jayden Adams驚傳身亡。 路透社
世界盃2026｜25歲南非國腳積頓阿當斯驚傳身亡
即時國際
13小時前
日本前AV女優水川菫引退半年宣布結婚 無碼公開老公正臉 「猛料身份」曝光
日本前AV女優水川菫引退半年宣布結婚 無碼公開老公正臉 「猛料身份」曝光
影視圈
16小時前
《東張西望》主持Patrick Sir可愛囝囝幼稚園畢業 老婆關宛珊晒家庭照 揭兒子曾喊住放學
《東張西望》主持Patrick Sir可愛囝囝幼稚園畢業 老婆關宛珊晒家庭照 揭兒子曾喊住放學
影視圈
14小時前
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
時事熱話
18小時前