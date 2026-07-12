灣仔SPRING GARDEN呎租82元 藝里坊．1號一房月租2.1萬

暑期租務市場活躍，利嘉閣分區董事梁國樑稱，灣仔SPRING GARDEN高層D室，面積約282方呎，採1房連開放式廚房間隔，外望開揚景致，業主開價2.4萬放租，獲外區租客議價後以2.3萬承租，呎租約82元。據悉，業主於去年11月年以約903萬一手購入單位，現享租金回報約3.1厘。

利奧坊．曉岸1房1.65萬租出

中原分行高級資深分區營業董事歐陽嘉俊指，西營盤藝里坊．1號中層E室，面積283方呎，採1房間隔，以月租2.1萬租出，呎租74元，較對上租約上升5%。據了解，新租客為專才人士，心儀上址樓齡新，且鄰近港鐵站出入口。

中原分行首席分區營業經理黃家全表示，旺角利奧坊．曉岸1座中層H室，面積252方呎，屬1房間隔，最新以1.65萬租出，呎租65元。業主於今年3月以470萬購入單位，持貨短短4個月即順利租出，現可享達4.2厘租金回報。

豫豐花園連天台月租1.3萬

祥益高級分行經理古文彬說，屯門豫豐花園一個連天台特色戶，面積362方呎，屬2房戶，獲區外客以1.3萬短租3個月，並一次過預繳租期內租金，涉及3.9萬，呎租約36元。據悉，新租客因原住所即將進行裝修工程，需覓3個月的短租盤暫住，並鍾情屋苑鄰近親友。

祥益區域董事袁思賢稱，屯門錦華花園B座中層7室，面積約330方呎，屬2房戶，獲同區屋苑租客因原住所無法續租，需另覓租盤搬遷，加上該單位剛完成翻新工程，而且業主減租1000元，決定以1.15萬「即睇即租」，呎租約35元。