首岸4期連沽2伙 呎價2.28萬 Wetland Seasons Bay別墅近928萬售出

一手市場銷情持續，其中恒基牽頭，夥拍希慎、帝國及市建局合作發展的紅磡首岸第4期於昨日連沽2伙2房戶，合共套現1,520萬。是次成交單位包括5座29樓B室，面積338方呎，成交價771.68萬，呎價約22,831元；另外一伙為5座9樓F室，面積341方呎，以748.32萬售出，呎價約21,945元。項目由上月開售至今已成功售出80伙，套現逾6億。

映築2房698.87萬成交

集團與市建局合作發展的長沙灣映築同樣錄有新成交，售出單位為21樓F室，面積322方呎，2房間隔，成交價698.87萬，呎價21,704元。

新地天水圍Wetland Seasons Bay 2期招標售出別墅RV2 1樓C室，面積757方呎，3房1套連儲物室及工作間套設計，以927.96萬售出，呎價12258元。

澐璟逾1246萬售出

華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟標售3A座11樓B室，面積554方呎，2房連儲物房設計，造價1,246.5萬，呎價22,500元。