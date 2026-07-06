「柔性管治」迎戰粗獷行業 利嘉閣施慧勤談接班之道 執行力受父親啟發

在普遍由男性主導、競爭氛圍粗獷的地產代理行業中，女性領導者如何帶領團隊在競爭中突圍？中原集團創辦人施永青女兒、利嘉閣地產總裁施慧勤（Janet）接棒已有14年，由前線銷售「紅褲子」出身的她，坦言地產代理「靠硬夾是夾不到的」，因而自創一套與下屬建立互信的「柔性管治」哲學。

訪問言論重點 接棒已有14年，由前線銷售「紅褲子」出身的她，坦言地產代理「靠硬夾是夾不到的」

自創一套與下屬建立互信的「柔性管治」哲學管理公司，重視「當機立斷」高效辦事方式

2018年起推行「真盤源」，陣痛過後終迎來回報

利嘉閣二手市佔率逐漸提升至現時9%

樓市處於上行周期，息口輕微波動不會構成太劇烈的負面影響

作為接棒的「二代」，由父親手上接手已有14年，施慧勤坦言目前施永青已「交接得七七八八」，甚少參與日常營運會議，貫徹其「無為而治」的作風。談及與父親的共事點滴，施慧勤笑言兩人開會時經常會「面紅耳熱」，但絕不傷感情：「很多時大家有不同看法，在會上別人可能覺得『施生同小姐意見好唔同』。但我會自己想清楚，如果發覺他是對的，我就會跟他的想法去做。」

「面紅耳熱」卻不傷感情

面對時代變遷，施慧勤亦有企硬的時候：「例如公司出錢的財務流程，在他的年代覺得寫支票、多重簽名才安全謹慎。但我認為這樣極不具效率（Efficient），浪費太多時間。我會強烈表達意見，堅持簡化流程。」

儘管時有爭論，但施慧勤對父親的管治智慧深感敬佩，尤其是其「當機立斷」的魄力。「他覺得有事要改變，就會立刻動手，好過遲起步。他以前經常追問下屬『做咗未？』，這讓我明白執行力的重要性，現在我也朝着這個高效率的方向做事。」

地產代理是一個以男性主導、競爭極為粗獷的行業，以往甚至時有爭客打架的情況。作為女性領導者，施慧勤有一套獨特的「柔性管治」哲學。這個行業的人，即使想「硬夾」是夾不到的。

「當機立斷」好過遲起步

她深明前線運作，因為她自己也是「紅褲子」出身，曾親身做過銷售。「我不覺得管理層與前線是對立的。我會給予下屬『方案權』，只要不觸碰公司底線，我會給予資源讓他們試行靈活的做法。」

她傾向建立一班互信的核心管理班底，透過單對單的深入溝通，了解前線實際所需。「當你制訂的制度能方便他們做事、提高成效，他們自然會視你為『同路人』，並會全力支持配合。」

除了內部管理，亦高度關注樓市未來走向。面對未來聯儲局的加息走勢，施慧勤認為市場充斥着不確定性。「特朗普上台或許有減息壓力以穩定市場，但聯儲局仍具獨立性，需顧及壓抑通脹及各項數據。加上宏觀地緣政治、打仗等因素，每天都在變化。」

利嘉閣施慧勤（左）接棒已有14年，自創一套與下屬建立互信的「柔性管治」哲學。旁為廖偉強。

樓市周期已重回升軌

不過，施慧勤對香港樓市並不悲觀。她指出，息口只是影響樓市的其中一個因素，她指，樓市是一個高度周期性的市場，目前我們看到周期明顯是向上的。

即使下半年升勢可能稍作喘息或放緩，但向上趨勢已成。除非受到極大的外圍衝擊才會逆轉，否則現時輕微的息口波動，不會對樓市造成太劇烈的負面影響。

推「真盤源」初期須忍受陣痛

地產代理行業競爭激烈，一直以來「釣魚盤」、「假盤」充斥市面。施慧勤2018年開始大刀闊斧推行「真盤源」計劃，經歷八年，克服了內部強烈反對與陣痛，令利嘉閣二手市佔率拾級而上。

破釜沉舟「逼員工改變心態」

施慧勤直言以往為求吸客，業界「無所不用其極」。利嘉閣自2018年起推行「真盤源」計劃，施慧勤透露，單是投放電視、線上線下廣告、巴士宣傳，以至引入AI系統及培訓前線員工的時間成本，至今已投資逾千萬元。「最難過的一關，其實是管理層自己的心理關口。因為做這件事對社會絕對是好事，但短期內一定會損害前線及公司的利益。」

改革初期的陣痛立竿見影的，為了確保「真盤源」，公司嚴格要求必須取得業主簽署的委託書才能將樓盤上架。結果，利嘉閣網上盤量瞬間由逾2萬個，斷崖式暴跌至僅約6000多個。「當時前線怨聲載道，甚至有小區經理拉大隊人離職。」施慧勤坦言，面對反對聲音，管理層只能「半夾半解釋」，透過破釜沉舟的決心，逼使員工改變心態。

幸而，堅持最終迎來了回報。隨着地產代理監管局近年嚴厲執法，加上電子簽名普及，現時利嘉閣盤量已回升至約2.4萬個。二手市佔率亦由推行初期5%升至現時9%，單計今年6月份，透過WhatsApp客源查詢量更按年大增80%。施慧勤自豪說，客人發覺不會被騙自然會歸心。



星島專訪