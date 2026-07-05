新盤貨尾單日10宗交投 雅盈峰3房逾9028萬沽 YOHO WEST連錄成交

近日市場上未有全新盤推出銷售，一手市場成交仍以貨尾盤主導，雖然昨單日共錄約10宗交投，但是亦不乏破頂價個案，最矚目為中環雅盈峰一個3房大宅以每呎7.2萬招標沽，創該項目新高紀錄；而黃竹坑DEEP WATER SOUTH、天水圍YOHO WEST持續受追捧，並連錄成交個案。

雅盈峰呎售7.2萬破頂

盈大地產及資本策略發展的中環雅盈峰再錄破頂成交個案，為26樓B室，面積1,254方呎，屬「CROWN COLLECTION」系列的3房2套連工作間戶型，成交價為9,028.8萬，呎價達72,000元，創下項目呎價新高。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，是次成交呎價達7.2萬，不僅創下項目新高，同時亦充分反映實力買家對優質豪宅物業的高度追捧。該買家看好中環半山傳統豪宅地段的長遠升值潛力，尤其鍾情項目鄰近中環核心地段，既能享受都市生活便利，又坐擁半山寧靜居住環境。加上項目景觀開揚，具備難以複製優勢，而半山區全新住宅供應極為有限，項目現時可供選擇的單位已屬有限，故果斷入市。

位於己連拿利3號的雅盈峰一共設99個單位，該盤開售迄今累計沽出91伙，總成交金額約30億；目前該盤餘下8伙待售，其中位於「CROWN COLLECTION」系列高層單位佔6伙，面積1,254及1,608方呎；餘下2伙屬特色單位，包括31樓平台特色戶，面積2,523方呎，附連258方呎平台，以及面積2,520方呎的天台特色戶，附連472方呎天台。

DEEP WATER SOUTH連沽2伙

由會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸新盤DEEP WATER SOUTH 6B期GRANDE BLANC連沽2伙，單日套現逾7121萬。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，最新標售單位包括1B座27樓A室，面積918方呎，屬3房1套連工作間套間隔，單位可享住客會所泳池景，並望南朗山翠綠山巒，成交價逾3,709.63萬，呎價40,410元。

另一伙為同座19樓B室，面積922方呎，屬3房1套連儲物室套設計。單位位處大單邊，可遠眺南朗山翠綠山巒，以3,411.4萬成交，呎價37,000元。整個項目開售至今累售192伙，套現近36.1億。

YOHO WEST呎售逾1.7萬

新地旗下天水圍YOHO WEST亦於昨日連沽2伙，套現逾1,917萬。是次成交單位包括2A座29樓A1室，面積696方呎，屬3房套連梗廚及工作間套房設計，成交價1,198.8萬，呎價17,224元；另一伙為同座26樓A3室，面積410方呎，2房戶型，以718.75萬售出，呎價17,530元。

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海灣I再添成交，為1B座57樓B室，面積455方呎，2房間隔，以895.9萬成交，呎價19,690元。海灣I自今年初開售至今累沽824伙，套現逾73億。

澐璟4房9278萬連車位成交

華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟沽售1座22樓B室，面積1,870方呎，為4房雙套設計，單位最新以9,278.3萬連一個車位成交，呎價約49,617元。

保利置業及尚嘉控股合作發展的油塘新盤朗譽則售出2座32樓A室，面積730方呎，為3房套連多功能套房戶型，成交價1,430.8萬，呎價19,600元。