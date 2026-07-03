將軍澳基座物業5938萬易手 護老院營運商承接 業界解構市場趨勢

將軍澳「翠嶺峰」基座商業部分，原業主持貨短短1年，以5938萬易手，物業期內升值約18%，由護老院營運商承接，業界人士解構護老院自置物業的市場趨勢。

平均呎價5654元

是次易手的翠嶺峰基座商業部分， 包括地下及1 樓共3 個舖位，總實用面積約10503方呎，於上月2日以5938萬易手，呎價約5654元。

據了解，買家葉映麟及丁燕麗兩人，透過FRIENDLY HOME ASSET HOLDINGS LIMITED及KA MEI FENG SHENG LIMITED購入該物業。

其中，葉映麟為安老服務協會委員，本身是多間護老院的經營者，身為業界資深老手，今番出手或可解釋為「內行人看準時機」。

短炒一年升值18%

上述物業原業主高誠國際投資有限公司，股東包括香港福建同鄉會前會長柯孫培（已故）家族後人，去年5 月以5020萬入市，逆市短炒獲利918 萬或幅度18%。

業內人士表示，隨着香港人口老化，護老院需求日益殷切，過去護老院經常面臨業主加租或逼遷困擾，老人家要搬遷可是「大工程」。現在趁着商舖造價「大插水」，有實力的營運商乾脆轉租為買。

其中，土瓜灣馬頭圍道104至112 號富恆閣1、2、3樓，今年2月以1.12 億成交，面積涉約1.6萬方呎，物業由護老中心「轉租為買」，直接購入物業作自用營運，免受加租或逼遷影響。

除了營運商自用，這類物業也成了長線投資者心頭好。以早前成交的葵涌獅子樓為例，地下舖連1、2樓以8500萬易手，現時由安老院以月租58 萬元承租。

另外，比起一般零售舖位僅約4 厘回報，安老院通常「租約超長、客源穩定、老人家極少搬遷」，回報往往高達逾8厘。