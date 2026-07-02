盛匯李根興3000萬沽銅鑼灣地舖 3年半貶四成 預告下半年再集資買舖「換貨」

盛匯商舖基金自去年起加快沽貨，市場消息指，該基金最新以約3000萬沽銅鑼灣波斯富街地舖，3年半蝕2000萬，貶值4成。基金創辦人李根興昨日（1日）表示，隨著贖回壓力大幅釋放及槓桿降至最低，下半年將轉向主動換貨，並再度舉行集資，為購入更優質物業做好準備。

銅鑼灣波斯富街96至106號寶明大廈地下D號舖，面積約800平方呎，以約3,000萬元沽出，呎價近3.8萬元。

消息指，銅鑼灣波斯富街96至106號寶明大廈地下D號舖，面積約800平方呎，以約3000萬元沽出，呎價近3.8萬元。舖位由兩餸飯店以每月約11萬元租用，回報率約4.4厘。去年同廈比鄰地下C號舖，面積約800平方呎，以3200萬元成交。

該舖位由盛滙商舖基金於2022年底購入，作價5000萬，當時基金看好通關在即，吼核心區舖位，惟市況未如預期，舖位招租一段時間後未獲零售商進駐，最終租予兩餸飯店。

該舖位由盛滙商舖基金於2022年底購入，作價5000萬，當時基金看好通關在即，吼核心區舖位，惟市況未如預期，舖位招租一段時間後未獲零售商進駐，最終租予兩餸飯店。近一年基金多番減價放售，按現時3000萬元成交價計算，持貨3年半蝕讓2000萬元離場，物業貶值四成。該舖於市高峰期曾由喜運佳鐘錶店承租，月租高達55萬，對上租客時裝店月租約9萬。

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稱待處理贖回餘額僅餘3000萬元

儘管再有舖位蝕讓，該基金昨日（7月1日）宣布至今已完成逾3億元的投資者贖回要求，整體完成度達90%，尚待處理的贖回餘額僅剩約3,000萬元，降至2024年7月以來最低。

上半年沽7舖套現逾億

今年上半年，該基金共沽出7個商舖物業，合共套現1.15億元。隨著成交陸續完成，銀行貸款將進一步壓縮至約4,500萬元。扣除可作還款的現金後，淨負債比率僅5.96%，為2020年以來最穩健水平。此外，基金強調自2019年成立以來每季均派發股息，至今已累計派發超過2.3億港元股息予投資者，按每100元基金單位計，累積派息達32.2元。

至於上半年購入的灣仔軒尼詩道111號地舖，基金解釋資金來自創辦人李根興及新認購基金的投資者，形容管理層與投資者利益深度綁定，而李根興個人投資份額一直維持佔該基金逾三成。

李根興透露，基金下半年會繼續換貨，預計多賣一至兩間舖即可滿足所有贖回要求，目標年底前再沽出一至兩億元舖位。

作為基金管理人，李根興強調首要任務是為有意入市的投資者購入優質商舖並主動增值；同時亦要兼顧欲贖回份額的投資者，盡快以合理價錢沽售物業套現。他指出，基金會嚴格控制借貸比率以應對銀行潛在收緊信貸的風險，確保無論市況升跌均能保持充裕的流動性及積極態度。

他透露，基金下半年會繼續換貨，預計多賣一至兩間舖即可滿足所有贖回要求，目標年底前再沽出一至兩億元舖位。他形容，目前許多新投資者認為商舖價格已觸底，基金將於下半年再集資買舖，而他本人亦會繼續按比例增加投資，在低位頻頻入貨。

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