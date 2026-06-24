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赤柱東頭灣道33號屋地2.2億售出 較去年叫價低1.25億

樓市動向
更新時間：10:16 2026-06-24 HKT
發佈時間：10:16 2026-06-24 HKT

市場再錄銀主屋地成交個案，曾由資深投資者黎永滔持有的赤柱東頭灣道33號豪宅海景獨立屋地，去年由銀主推出市場放售，當時叫價3.45億，事隔近1年終於以2.2億成交，呎價約4.57萬。

呎價4.57萬

據土地註冊處資料顯示，上述屋地在本月初以2.2億登記成交，買家以PERMANENCE INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED名義登記，公司董事為茅元愷（MAO YUANKAI）及黃瑛（HUANG YING）。

資料顯示，東頭灣道33號屋地，地盤面積約6700方呎，現址為一幢樓高3層的獨立屋，在2001年落成，大宅面積約4814方呎，以成交價計呎價約4.57萬；另外，該豪宅單位寬敞實用，私隱度極高，擁有開揚平台及天台，盡享180度海景。此外，該物業連私人泳池、花園，和多個停車位。

黎永滔早於2011年以天國際控股有限公司（SKYWORLD INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED）名義購入物業，當時作價3億，其後分別向2間大型銀行承造按揭，包括在2011年首次按揭，其後在2017年再向銀行進行按揭，其後淪為銀主盤，並由銀主推出市場放售，若以最新成交價計，該單位15年間貶值8000萬或26.7%。
 

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