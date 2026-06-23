投行高層2700萬低吸黃竹坑工廈 原業主「坐足」14年 倒輸六球離場

港島優質工廈受寒風吹襲，連長線投資者亦難逃一劫，黃竹坑道英基工業中心全層單位，建築面積約6009方呎，連一個車位，以2700萬易手，平均呎價不足5000元，原業主持貨14年，輸足「六球」離場。

成交呎價僅約4327元

上址為黃竹坑道53號英基工業中心23樓全層，建築面積約6009方呎，另連一個車位，於本月3日以2700萬易手，若扣除價值約100萬的車位，單位成交呎價僅約4327元，據悉，原業主於2012年以3300萬購入，長線持貨至今帳面虧損600萬，跌幅達18%。

黃竹坑道英基工業中心23樓全層，另連一個車位，以2700萬易手。

連約回報逾4厘

有業內人士表示，回望15年前，黃竹坑工廈可謂是工廈市場「火車頭」，憑藉港島區地利，加上當年瘋炒「港鐵即將通車」的概念，溢價造高。

在2018年及2019年的工廈全盛期，該廈呎價動輒逾萬元；即使到了2022年9月，該廈6樓全層面積相同的單位（不連車位），仍能以4850萬高價賣出，呎價高達8071元。不料僅僅幾年過去，同一幢大廈的高層單位，景觀亦更佳，但呎價居然直接跌入「4字頭」，價格近乎「腰斬」。

不過，淡市往往是實用買家出擊的良機，是次交易的登記買家為Vizzone Philippa Ann，與投資銀行高盛一名高層同名同姓，市場預料為同一人。

目前，該廈市值呎租約為14元至19元，若買家選擇放租，預期租金回報率高達4厘或以上，在現時市況下相當不俗，買家可寄望日後物業升值。

中原（工商舖）工商部董事劉重興亦補充，除了收租用途外，這類工廈現在也非常受中環、金鐘一帶的企業歡迎。劉重興說，不少中外大企因核心區商廈租金昂貴，紛紛轉到黃竹坑購置優質工廈，用作自用或存放機密文件。

英基工業中心「硬件」具競爭力

事實上，英基工業中心的「硬件」在區內相當有競爭力。大廈由新鴻基地產發展，除了擁有獨立冷氣大堂、環境乾淨企理外，全層單位間隔亦非常四正。

另外，該廈配合3部貨梯、專用貨台及充足的車位，無論是收租投資，還是外資大企買來當後勤倉庫，性價比都極高。目前該廈市值呎租約為14元至19元，若買家選擇放租，預期回報率高達4厘或以上，買家還可寄望日後物業升值。