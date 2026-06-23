內地客逾11萬月租海璇中層戶 平均每呎99元 創北角區新高

踏入暑期租賃旺季，租務市場明顯轉趨活躍，更不乏大額及高價租賃個案。中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，北角海璇1B期3座中層B室，面積1129方呎，3房1套間隔，單位最新以每月11.16萬租出，呎租約99元，呎租創北角區同類大3房分層住宅單位新高紀錄。

北角海璇1B期3座中層B室，面積1129方呎，3房1套間隔，單位最新以每月11.16萬租出，呎租約99元，呎租創北角區同類大3房分層住宅單位新高紀錄。

據悉，新租客為內地客，心儀屋苑配套及維港海景，由於子女於附近國際學校就讀，為方便上學及往返校園，遂決定承租單位自用。

至於單位由發展商持有，不屬服務式住宅單位，一直以來用作收租用途。

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明珠台呎租41元

美聯分行高級分區營業經理林懋霖表示，西半山明珠台低層F室，面積約1896方呎，4房間隔，最新以每月7.9萬租出，呎租約41.7元。資料顯示，業主今年以約2880萬購入上述單位，按上述租金計算，租金回報率約3.3厘。

中原分行首席分區營業經理陳韻兒表示，沙田九肚山富豪．山峯8座中層B室，面積1563方呎，4房連雙套房及工人套房間隔，單位原以每月約6.7萬放租，最新「零議價」租出，呎租約42.9元。新租客為外區客，據悉業主於2019年以3150萬購入單位，按上述租金計算，租金回報率約2.6厘。

此外，中原分行高級區域營業經理鄭俊輝表示，柴灣杏花邨11座中層6室，面積453方呎，採2房間隔，最新以每月2.13萬租出，呎租約47元，呎租創屋苑今年新高。

據了解，業主於2020年以780萬購入單位，一直作自住用途，最近因家庭需要升級換樓，才將單位放租，按上述租金計算，租金回報率約3.3厘。

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