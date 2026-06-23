Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地客逾11萬月租海璇中層戶 平均每呎99元 創北角區新高

樓市動向
更新時間：10:54 2026-06-23 HKT
發佈時間：10:54 2026-06-23 HKT

踏入暑期租賃旺季，租務市場明顯轉趨活躍，更不乏大額及高價租賃個案。中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，北角海璇1B期3座中層B室，面積1129方呎，3房1套間隔，單位最新以每月11.16萬租出，呎租約99元，呎租創北角區同類大3房分層住宅單位新高紀錄。

北角海璇1B期3座中層B室，面積1129方呎，3房1套間隔，單位最新以每月11.16萬租出，呎租約99元，呎租創北角區同類大3房分層住宅單位新高紀錄。
北角海璇1B期3座中層B室，面積1129方呎，3房1套間隔，單位最新以每月11.16萬租出，呎租約99元，呎租創北角區同類大3房分層住宅單位新高紀錄。

據悉，新租客為內地客，心儀屋苑配套及維港海景，由於子女於附近國際學校就讀，為方便上學及往返校園，遂決定承租單位自用。

至於單位由發展商持有，不屬服務式住宅單位，一直以來用作收租用途。

相關文章：旅遊KOL小斯豪擲逾億入市海璇 獲譽最賺錢網紅 鍾情北角大發展商維港盤

明珠台呎租41元

美聯分行高級分區營業經理林懋霖表示，西半山明珠台低層F室，面積約1896方呎，4房間隔，最新以每月7.9萬租出，呎租約41.7元。資料顯示，業主今年以約2880萬購入上述單位，按上述租金計算，租金回報率約3.3厘。

中原分行首席分區營業經理陳韻兒表示，沙田九肚山富豪．山峯8座中層B室，面積1563方呎，4房連雙套房及工人套房間隔，單位原以每月約6.7萬放租，最新「零議價」租出，呎租約42.9元。新租客為外區客，據悉業主於2019年以3150萬購入單位，按上述租金計算，租金回報率約2.6厘。

此外，中原分行高級區域營業經理鄭俊輝表示，柴灣杏花邨11座中層6室，面積453方呎，採2房間隔，最新以每月2.13萬租出，呎租約47元，呎租創屋苑今年新高。

據了解，業主於2020年以780萬購入單位，一直作自住用途，最近因家庭需要升級換樓，才將單位放租，按上述租金計算，租金回報率約3.3厘。

相關文章：內地生提早湧港掀搶租潮 推高私樓租金 熱門屋苑升5%至10%
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
16小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
有人以營帳等長時間佔用黃石營地多個營位 漁護署今派員清理。漁護署fb
西貢黃石營地｜有人以營帳等長時間佔用多個營位 漁護署今派員清理
社會
15小時前
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
即時娛樂
4小時前
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料
時尚購物
17小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
16小時前
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動
即時中國
14小時前
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
即時國際
1小時前
大棋盤︱宏福苑獨立委員會不擴權 黃碧嬌未「甩難」？報告公布時機考功夫
大棋盤︱宏福苑獨立委員會不擴權 黃碧嬌未「甩難」？報告公布時機考功夫
政情
5小時前
世界盃2026｜美斯18個入球全紀錄 「射失12碼非常憤怒」。美聯社、法新社
世界盃2026｜美斯18個入球全紀錄 「射失12碼非常憤怒」
足球世界
4小時前