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睇樓後求得「天助我也」好籤 上車客獲業主減價近半球 553萬購葵芳閣3房

樓市動向
更新時間：17:02 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:02 2026-06-22 HKT

二手市場轉旺，上車盤承接力保持強勁。葵涌葵芳閣有用家求籤後入市個案，還價後以約553萬元購入屋苑3房戶。原業主持貨11年轉手，帳面獲利逾一球離場。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵芳閣3座中層F室成交，實用面積473平方呎，三房間隔，放盤僅2天即獲買家承接，成交價553萬元，實用呎價11691元。

點擊睇葵芳閣3座中層F室：

許偉業表示，買家為區內上車客，覓盤已半年，期間因銀行估價不足而多次錯失入市機會。上址放盤2天，由於屋苑三房極為罕有，即吸引大量客人查詢。買家迅速前往睇樓，一見傾心。

持貨11年 期內升值逾103萬

因該買家篤信風水，為求心安，隨即到附近的天后廟祈求神明啟示，求得寓意「天助我也」的好籤後，即回到單位與業主議價，還價530萬元，業主叫價600萬元，最終業主得知買家屬自住用途，願意作出讓步，減價47萬元成交。

據悉，原業主於2015年以450萬元內部轉讓方式購入單位，持貨約11年，轉手帳面獲利103萬元，單位期內升值約23%。

葵芳閣位於下葵涌葵義路15號，於1984年入伙，共有3座，提供592個單位。葵芳閣的實用面積由397呎至473呎。葵芳閣交通便利，鄰近港鐵葵芳站。

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