蔚皇居千呎豪宅6.9萬租出

暑假期間租賃市場掀起搶租潮，在內地生及本地用家加快租樓，多個屋苑租賃交投持續增加。中原分行高級分區營業經理梁學文表示，中半山蔚皇居高層B室，面積1026方呎，採3房套間隔，望開揚翠綠山景，最新連車位以6.9萬獲外籍人士承租，呎租67元。據了解，業主於2024年以2880萬連車位購入，可享2.9厘租金回報。

美聯分行助理區域經理楊家俊說，黃竹坑港島南岸海盈山2B座極高層A室，面積約915方呎，屬3房連套房間隔，單位擁海景，以每月6.7萬租出，呎租約73元。業主於2025年11月以約3652.5萬購入，租金回報約2.2厘。

海盈山呎租73元

港置分行高級聯席董事翁嘉慧指，旺角利奧坊．首隅高層B室，面積約259方呎，屬1房間隔，業主以約1.9萬放租約1個月後，獲外區客經議價後以1.8萬成交，呎租約70元。據悉，業主於2025年7月以約556萬購入，租金回報約3.9厘。

中原元朗區域營業經理王勤學稱，元朗新元朗中心新錄3座低層C室，面積466方呎的2房間隔，單位內櫳企理，間隔實用，吸引新婚夫婦議租後以1.7萬承租，呎租36元。

祥益高級分行經理古文彬指，屯門聚康山莊5座高層F室，面積445方呎，附設企理裝修，全屋配備傢電，可「拎包即住」，獲就讀嶺大的內地生以每月1.3萬租入，並預繳一年租金合共涉資15.6萬，呎租29元。