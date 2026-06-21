藍籌屋苑連錄市價成交個案 太古城「則王」1050萬沽

近日市場上未有矚目全新盤推出銷售，不少準買家回流二手市場覓「筍盤」，帶動多個藍籌屋苑交投，以中小型單位主導，其中鰂魚涌太古城昨錄3宗市價成交，包括金星閣一個2房「則王」成交價1050萬；而西營盤翰林峰一個開放式戶，以每呎2.8萬成交。

美聯高級董事布少明表示，本月二手成交仍以主要指標屋苑為主，隨着「筍盤」持續消化下，近期逾千萬成交個案有增加跡象，由於市場凝聚不少購買力，對二手樓價有支持作用，預料月內樓價料再升0.5%至1%。

鰂魚涌指標屋苑太古城昨錄3宗成交個案，美聯聯席區域經理錢敏義表示，啟天閣低層A室，面積約759方呎，經議價後獲外區用家以1540萬承接，呎價約20290元。原業主於2011年以約788萬購入，帳面獲利約752萬或95.4%。

中原副區域營業董事張光耀指，怡山閣中層D室，面積689方呎，最終獲用家以1050萬承接，呎價15239元。據悉，原業主早於1999年以385萬買入單位，帳面獲利665萬，單位期內升值逾1.7倍。

中原高級資深區域營業經理王秀芬說，金星閣中層D室，面積582方呎的2房「則王」單位，以1050萬易主，呎價18041元。原業主於2012年9月以792萬購入上址，帳面獲利258萬或約32.6%。

翰林峰開放式呎售2.8萬

利嘉閣高級經理凌健朗稱，西營盤翰林峰2座中層D室，面積約225方呎，議價後獲本地客以630萬承接，呎價28000元。原業主在2024年以約472萬買入上述單位，帳面獲利約158萬或33.5%。

大埔中心升值15%

美聯高級分區營業經理梁葦姮提到，大埔中心12座高層C室，面積391方呎，新近獲區內首置客以478萬承接，呎價12225元。原業主於2024年以433.8萬買入，持貨約2年後轉手，帳面獲利44.2萬或10.2%。

YOHO MIDTOWN賺1.5倍

美聯高級營業經理曹錦輝說，元朗YOHO MIDTOWN 2座中層E室，面積608方呎，3房間隔，單位最終以890萬售出，呎價14638元。資料顯示，原業主於2010年以362.68萬購入，持貨約16年轉售，帳面獲利527.32萬或1.5倍。

萬方地產區域經理葉搏麟說，沙田綠怡雅苑1座高層B室，面積510方呎，2房間隔，早前叫價590萬，放盤3個月，最終以560萬（居二巿場價）成交，呎價10980元。據悉，原業主於2016年8月以405萬一手買入，持貨近10年至今轉售，帳面獲利155萬或38.3%。