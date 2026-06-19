「歌神」陳奕迅增持豪宅 擲逾1.8億購壽臣山SHOUSON PEAK洋房 擁屋苑兩幢大屋涉逾4億

近期樓價穩步上升，尤其豪宅市場交投表現矚目，吸引不少城中名人趁機掃貨「磚頭」；有樂壇天王之稱的陳奕迅（EASON），在上月底豪擲逾1.82億增持壽臣山超級豪宅新盤SHOUSON PEAK一幢洋房。

由新地發展的港島南壽臣山SHOUSON PEAK一幢洋房，面積2808方呎，附設有580方呎平台、419方呎花園及377方呎停車位，上月底以逾1.82億招標方式成交，呎價達6.5萬，據土地註冊處資料顯示，登記買家為陳奕迅（CHAN YICK SHUN EASON），與歌神陳奕迅的中英文名字相同，料為同一人。

資料顯示，陳奕迅太太徐濠縈早於2013年斥資逾2.31億購入一幢面積3238方呎的洋房，另有717方呎平台及955方呎花園等，當年成交呎價7.14萬。換言之，陳奕迅夫婦共斥資約4.13億購入該盤2幢洋房。

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