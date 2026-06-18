90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」

不少年輕人盼望早日擁有屬於自己的安樂窩。今次故事的主角是90後女生Rachel與男友，兩人經歷4次抽籤失敗後，最終成功圓夢，於去年5月以508萬元購入西沙大型新盤SIERRA SEA一個實用面積461方呎的兩房單位。二人由黃大仙搬入環境較清靜的新界區，終於迎來專屬的私人空間。談及置業感受，Rachel認為買樓最重要是按自身需要出發，直言「唔係越大越好」，適合自己又能輕鬆負擔，才是最理想的選擇。

避開黑廁務實揀樓

Rachel與男友早有置業打算，先前亦曾參觀烏溪沙一帶的樓盤。考慮到有親戚居於西沙，加上兩人偏好清靜、不愛喧鬧的居住環境，最終鎖定該區新盤。Rachel憶述買樓當日的緊張氣氛，指他們經歷了4次抽籤才獲得較前籌號，在售樓處足足等待7小時才完成交易。她笑言「真係買到嗰下有啲唔真實，聽到啲歡呼聲，好似中咗頭獎咁。」

SIERRA SEA其中一大賣點是坐擁海景，Rachel與男友在揀選單位時，聽從地產經紀建議，預先準備了多個方案，坦言「本身有幾個望海景嘅單位幾吸引，500萬有海景喎！但可惜全屬『黑廁』設計。」經過一番衡量後，兩人最終務實地選擇了一個內園景單位。該單位不但面積稍大，而且廚房及洗手間均設有窗戶，通風及採光條件更勝一籌。

單位首期由男友負責支付，兩人承造八成按揭，現時每月供樓連同管理費的開支約為20,000元。榮升業主後，Rachel表示日常生活與消費模式迎來了顯著改變。為了節省開支，他們減少了外出用餐及光顧咖啡店，改為購入咖啡機在家親自沖泡。對於不少人認為買樓後要放棄部分生活享受，她反指是非常值得，「好多時出街娛樂同食飯都係不必要」。

面對樓市波動，Rachel表示當初入手呎價相宜，作為自住用途並不擔心「買貴咗」，加上實際收樓後發現景觀比想像中更開闊，對單位感到十分滿意。她亦寄語有意置業的年輕人，買樓前必須先釐清自身需求，單位面積並非越大越好，否則只會增加管理費及差餉負擔，日常打掃亦徒添煩惱。

重視軟裝 深色木傢俬為主

由於有更多時間留在家中，兩人對室內佈置更有要求。新居的室內設計由男友一手包辦，靈感主要參考網上及Instagram的設計分享。整體風格以深色木傢俬為主，Rachel認為木材充滿生命力且觸感舒適，耐用度極高，值得作長遠投資。在預算分配上，全屋傢俬及電器大約花費了17萬元。

談及軟裝佈置，燈光設計是Rachel大力推薦的重點項目。兩人放棄原有的天花板燈，改以吊燈配合多盞便攜式燈具，為客廳營造出層次豐富的放鬆氛圍，她笑言「每次返屋企都覺得好眼瞓好放鬆。」

對於預算有限、但希望透過軟裝提升家居氣氛的讀者，她建議不妨先從燈具入手，另外可在梳化前鋪設記憶棉地氈，方便平日窩在沙發上舒適地追劇，提升生活質感。

她亦特別提醒到若單位樓底較高，應盡量避免安裝傳統布窗簾，以免日後拆洗麻煩且容易起皺；改用百葉簾不但方便打理，視覺上亦更顯平整俐落。

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