宗教團體頻自置物業 「半億」增持長沙灣工廈 業界：千金難買相連樓

近年市場頻錄宗教團體自置物業，長沙灣安泰工業大廈低層單位，實用面積共1.43萬方呎，以「半億」易手，平均呎價3497元，為宗教團體增持該廈單位自用。

面積合共1.43萬方呎

長沙灣永康街27號，瓊林街62號安泰工業大廈1樓A及B單位，實用面積8300及6000方呎，合共14300方呎，以5000萬易手，平均呎價3497元，買家為法鼓山文教基金會（香港分會）有限公司。

根據該公司網站顯示，法鼓山創辦人為聖嚴法師，法鼓山香港道場以「提昇人的品質，建設人間淨土」理念，積極舉辦心靈環保的主題活動。

法鼓山文教基金會（香港分會）早於2019年2月購入該廈2樓A單位及B單位，實用面積各約6765方呎約7150方呎，作價3600萬及2520萬，呎價各為5322元及3524元；最新再以「半億」增持單位，市場人士指「千金難買相連樓」，增持樓下單位是完美組合。

志蓮淨苑1520萬購偉達中心

另外，志蓮淨苑近期亦增持沙田石門工廈偉達中心兩個單位，作價1520萬，偉達中心11樓08室及13樓06室，面積共3851方呎，上月中以1520萬轉手，呎價3947元。登記買家為CHI LIN NUNNERY（志蓮淨苑）。志蓮淨苑今年初已購入該廈兩個單位，包括18樓18室面積2677方呎，成交價1000萬，呎價3736元，以及20樓8室，面積1751方呎，成交價690萬，呎價3941元。換言之，志蓮淨苑今年暫共斥資3210萬購入偉達中心4個單位。

志蓮淨苑近期增持沙田石門工廈偉達中心兩個單位，作價1520萬

亞太區高檔酒店交投急增

另外，仲量聯行指出，亞太區高檔酒店交投於2025年較2017年大增77%至約21億美元，為疫情後最大規模之一，受惠於財富累積與消費升級。

香港高檔酒店資產主要由本地大型財團持有，業權高度集中，限制流動性。自2015年香港洲際酒店易手，及阿布扎比投資局收購新世界酒店合資公司50%權益後，同類投資機會罕見。

香港酒店以翻新或重新定位為主，麗晶酒店2023年重開、香港夢卓恩酒店落成、中環安達仕酒店即將開業，置地文華東方酒店於2026年重開，受惠於內地及長途旅客、商務及盛事帶動的需求復甦。

仲量聯行香港高級副總裁陳耀祥表示，香港高檔酒店因稀缺性而推高資產價值，一旦出現入市機會，往往創造可觀回報。仲量聯行亞太區主管Xander Nijnens指，高檔酒店受惠於財富累積與消費升級，亞太區整體投資升溫，2025年高檔酒店交易佔區內近20%，較2017年8%倍翻。