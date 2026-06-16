工商舖買賣錄2034宗 中原：按年升逾10%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年首5個月整體工商舖買賣合約登記共2034宗，總值247.61億，較2025年同期分別升11.3%及跌21.6%。

宗數為4年高位

受惠樓市氣氛好轉、金融市場回升及售價回落，吸引資金流入，同時發展商及業主減價出貨，令交投量反彈。但空置率仍高，價格低位整固，出現量升額跌。估計上半年約2500宗及300億，宗數為4年高位，金額為1年半低位。

工商舖分類方面，商舖表現最好，商舖錄540宗及56.59億，宗數按年升35.3%，金額跌13.2%。金額較高個案為4月鄧成波家族銀主盤油麻地寶寧大廈部分地下至3樓基座商場，由接管人以3.13億沽予輝立証券。

金額為1年半低位

寫字樓（包括酒店）錄427宗及119.51億，宗數升6.2%，金額跌16.8%。5宗逾5億成交中，金額最高為4月世茂集團創辦人許榮茂持有中環中心共6層全層，以26.19億轉售予星展銀行。3月華潤隆地向鄧成波家族購入悅品酒店．荃灣全幢，作價9.535億。政府「城中學舍計劃」帶動學生宿舍投資，酒店及全幢商廈成交增加。

工業錄1067宗及58.16億，宗數升4.2%，金額跌27.3%。暫無1億以上成交，金額較高為3月紅磡崇平街2號富德中心3樓全層，以9063.3萬售出。

相關文章：鐘錶珠寶高檔次品牌搶佔核心區一線地舖 上月錄315宗舖位租賃 金額按月增兩成