暑假租賃旺季來臨 新元中2房1.72萬獲承租 創同類新高
更新時間：10:25 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:25 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:25 2026-06-15 HKT
暑假將至，租賃交投轉趨活躍，二手頻錄租務成交，其中新元朗中心一個2房單位，以每月1.72萬獲承租，創屋苑2房新高。
中原區域營業經理王勤學表示，住宅租金持續向上，新元朗中心兩房單位租金新近創出新高。成交單位為2座中層F室，面積466方呎，獲小家庭垂青，見上址裝修企理，火速拍板以每月1.72萬承租，呎租36.7元，較去年9月的紀錄1.7萬元升1.2%，創屋苑兩房新高紀錄。‘
兆禧苑每呎26萬承租
祥益區域董事黃慶德表示，該分行最新促成屯門兆禧苑C座中層4室租賃個案，面積338方呎，獲同屋苑客垂青，租客見搬遷方便，遂便決定優先於同屋苑覓盤，鍾情單位內籠企理，議價後以8800元承租，計算呎租26元。
港置高級聯席董事翁嘉慧該行促成大角咀海桃灣2座低層B室租賃，面積約791方呎，即獲同區客以洽詢，心儀單位享維港景觀，享高樓底，而且鄰近港鐵站，故睇樓後即決定承租，經議價後以4.3萬承租，呎租約54.4元。
中原首席分區營業經理楊文傑表示，分行新近促成鰂魚涌Casa 880租賃成交，為中層C室，面積792方呎，新租客為本地客，心儀上址鄰近港鐵站，交通方便，見間隔合適即決定承租，議價後以3.8萬租出，呎租48元。
據了解，上址業主於2007年以732萬元購入單位，是次出租可享6.2厘租金回報。參考中原估算價，以單位最新估值約1370萬計，租金回報仍達3.3厘。
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