將軍澳私樓5月交投增2% 連續3個月破200宗
更新時間：09:32 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:32 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:32 2026-06-14 HKT
港置研究部董事王品弟表示，據港置資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，將軍澳區30個私人屋苑5月錄得213宗註冊，較4月209宗增加約1.9%，並連續3個月維持逾200宗水平。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，4月註冊個案一般主要反映3月市況。
LP6及領都交投旺
5月將軍澳區30個私人屋苑中，有12個屋苑二手住宅註冊量按月錄升，15個屋苑錄跌，3個屋苑持平；按月錄升屋苑中包括LP6錄21宗註冊，較4月增加9宗；領都錄14宗註冊，較4月增加7宗。
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