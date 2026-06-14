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山頂甘道21號洋房每月41.8萬租出 6房間隔連花園

樓市動向
更新時間：09:23 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:23 2026-06-14 HKT

踏入傳統租賃旺季，除中小型單位錄搶租外，連豪宅盤亦錄大額租賃；消息指，山頂甘道21號一幢洋房，面積4,012方呎，屬6房套間隔，另連約6,100方呎花園，最新以每月41.8萬租出，呎租約104元。

甘道21號合共提供2幢獨立洋房，面積均為4,012方呎，並由南豐陳氏家族成員持有，早於1996年入伙一直用作收租。

ST.GEORGE'S MANSIONS呎租107元

何文田豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS 2座低層A室，面積1,755方呎，屬3房戶，新近以每月18.8萬租出，呎租達107元。

中半山豪宅裕景花園B座高層3室，面積2,181方呎，最新以約14.9萬租出，呎租約68元。另外，同區寶園中層B室，面積1,940方呎的3房單位，以每月10.9萬連車位租出，呎租約56元。

太古城3房獲內地專才承租

中小型單位方面，中原分行副區域營業董事陳凱超表示，鰂魚涌太古城燕宮閣中層B室，面積785方呎，採3房套間隔，獲內地專才睇樓後，即以每月4.1萬承租，呎租約52元。

港置分行助理分區董事熊建明表示，馬灣珀麗灣1期9座低層F室，面積約531方呎，屬2房戶間隔，望翠綠園景，業主最初叫價1.7萬放租，隨即獲新租客洽詢，參觀後減價500元，以每月1.65萬承租，呎租約31元。

外區客為子女上學租愛琴海岸

利嘉閣分行高級經理黃錦鵬指，屯門愛琴海岸2座中層D室，面積約617方呎，屬3房間隔，業主叫價1.95萬放租，議價後以1.85萬合理價租出，呎租約30元。黃氏透露，新租客為外區客，為同時兼顧子女上學與日常工作，決定遷入屯門區居住。

祥益區域董事黃慶德說，屯門南浪海灣3座高層G室，面積594方呎，客廳及房間均享開揚海景，吸引退休人士睇樓後即時月租1.63萬承租，呎租27元。
 

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