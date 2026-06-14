二手成交趨向市價主導 沙田第一城一年升值21% 天賦海灣獲換樓客青睞

樓市交投表現向好，整體呈「價量齊升」趨勢，近期吸引不少用家及投資者出動購貨，在「筍盤」持續消化下，不少業主隨即收窄議價空間，議幅由早前普通提供約5%，近日收窄至3%內，成交趨向市價主導，當中沙田第一城2房476萬獲投資者購入，原業主持貨1年升值21%易手；而白石角天賦海灣靚裝海景戶，獲換樓客斥資2,790萬承接。

業主議價空間收窄

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，近期整體市況持續正面，市場早前已經消化大批「筍盤」，加上部分業主見市旺，將議價空間收窄，目前交投以中細價屋苑多，主要以2房為主。

另一方面美聯高級董事布少明表示，目前經濟好轉，加上樓市剛需持續，現時交投除中細價上車盤外，近期亦不乏2,000萬或以上物業成交個案。布氏又指，由於盤源消耗加快，業主信心增強，議價空間收窄，由以往大約5%收窄至「零議價」至3%內，同時部分準買家為購「心頭好」不惜追價入市，故市場亦不時出現反價及追價個案，估計本月二手交投錄約5,500宗。

租金創新高 吸引投資者入市

除樓價持續向上外，租金亦創新高，吸引不少投資者買樓收租；中原資深分區營業經理陳廸豪稱，沙田第一城52座中層G室，面積304方呎，2房間隔，開價約480萬放盤，獲投資者議價後以476萬承接，呎價約15,658元。以該單位現時市值月租約1.5萬計，新買家料可享租金回報率約3.8厘。

據悉，原業主於去年6月以395萬買入，持貨約1年易手，帳面獲利81萬或約21%。

天賦海灣海景戶2790萬成交

美聯高級分區營業經理江文達稱，大埔白石角天賦海灣7座高層A室，面積1,708方呎，屬4房雙套間隔，單位設有靚裝修，並且可享開揚海景，獲換樓客議價後以2,790萬「筍價」承接，呎價16,276元。

海日灣持貨逾2年升值7%

市場消息指，大埔白石角海日灣II 10座低層P室，面積313方呎，1房設計，原開價480萬，新近以460萬成交，呎價14,696元。據悉，原業主於2024年3月以430萬購入上述單位，持貨逾2年後轉手，帳面獲利30萬，單位期內升值約7%。

中原資深分區營業經理吳謙成指，馬鞍山海典灣2座中層E室，面積476方呎，最新以736萬售出，呎價15,462元，屬近期高價成交個案。

