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周勝記8800萬沽銅鑼灣謝斐道地舖 持貨22年物業升值近5成

樓市動向
更新時間：11:12 2026-06-12 HKT
發佈時間：11:12 2026-06-12 HKT

近期舖位交投趨活躍，投資者吼準高回報舖位，老牌家族周勝記持有的銅鑼灣謝斐道一個地舖，以約8800萬易手。

減價至8800萬易手

上址為銅鑼灣謝斐道501至515號美漢大廈地下2、2A及3號舖，建築面積約10000方呎，上月推出放售，意向價1.5億，市場消息透露，物業獲準買家積極洽購，雖然出價未達業主意向，由於業主一心沽貨，最終多番減價以8800萬易手，平均每呎8800元。該物業由惠康超市全數承租，自1990年至今逾36年，屬長情租客，該舖位巨型，並坐擁約30呎門面，具備曝光度及品牌展示價值。

銅鑼灣謝斐道501至515號美漢大廈地舖，現址惠康，以8800萬易手。
銅鑼灣謝斐道501至515號美漢大廈地舖，現址惠康，以8800萬易手。

持貨22年升值49%

由該物業步行兩分鐘，即可到達銅鑼灣港鐵站，區內地標崇光百貨及One Causeway Bay，原業主周勝記置業，於2004年7月以5900萬購入上址，持貨22年帳面獲利2900萬，物業升值49%。

周勝記由周勝妹創辦，早年從事建築，並涉足物業投資市場，購入不少舖位及商廈，分布核心二線街道及民生地段，不但物業多，家族龐大，周勝妹擁有10名子女，他於2005年去世，由兒子周炳權成為生意話事人，他在大坑掃入大量舖位及舊樓，共持有37項物業，是區內知名大業主，故有「大坑舖王」之稱。

周勝記於2021年沽大角咀塘尾道25號的周勝記商業大廈，作價1.53億，呎價7359元，周勝妹早年購入舊樓，之後在1993年重建成周勝記商業大廈，樓高15層，一直作為收租之用。新買家為堡誼有限公司，董事為錦綉花園發展商、俊業集團執行董事吳天偉。

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