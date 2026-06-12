內地生提早湧港掀搶租潮 推高私樓租金 熱門屋苑升5%至10%
發佈時間：10:36 2026-06-12 HKT
政府近年積極打造「留學香港」品牌，成功吸引大批內地學生赴港深造，近月已率先湧現「偷步」租金個案，隨即帶旺多區私樓租務市場，該批「租市大軍」多以一次過預繳全年租金，令多區大學區熱門屋苑成交個案節節攀升，業界人士指，市場提早出現內地生搶租個案，連帶租金按月升介乎5%至10%。
大埔區鄰近香港中文大學，已湧現內地生租樓熱潮。美聯首席聯席區域經理楊浩然稱，該區目前錄至少30宗內地生租樓個案，較按月升7至8成，主要承租細單位為主，形容區內已開始迎學生承租旺期，而且租金亦已升10%。他指，最新一宗個案為大埔中心23座高層B室，面積約315方呎的2房單位，最新獲內地生「零議價」以1.6萬承租，呎租約51元，並創屋苑近年新高。
沙田中心1.95萬承租
中原分行分區營業經理張曼筠指，分行最新錄沙田中心唐寧大廈D座中層B室，面積347方呎的2房間隔，議價後以1.95萬獲承租，並先付一年租金形式租入，涉及全年租金約23.4萬，呎租56元。據了解，新租客為2名內地女學生，新學年將於本港升學，見屋苑位置方便上學。
中原高級分行經理李子清表示，最新個案長沙灣悅雅一伙連平台特色戶，單位面積215方呎，採1房間隔，擁偌大平台，最新以每月1.55萬租出，並一炮過預繳一年租金，涉資約18.6萬，呎租72元。新租客為內地學生，將於新學年來港升學，擔心臨近開學會盤源不足故提早租金。
悅雅呎租72元
鄰近科技大學的將軍澳區，近月頻現內地生租客身影，美聯高級分區營業經理劉世華稱，日出康城部分新入伙新盤備受歡迎，其中凱栢峰III 3A座高層E室，面積283方呎，1房間隔，放租一個星期後獲內地生以1.28萬獲承租，並預付一年租金，涉資15.36萬，呎租約45元。
政府近年持續放寬大學招收非本地生限額，去年申請量錄得雙位數增長，加上在學生宿舍供應長期不足，在僧多粥少情況下，大批學生被逼轉向私人住宅市場租樓，更推高私樓租金，料再創歷史新高。
4年維持升軌 業界料全年租金創新高
業界料，租務市場在本地剛需、學生及專才等搶租下，暑期旺季部分地區料升3%至4%，全年整體則料升約1成水平。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，隨着6月傳統暑假旺季正式揭幕，在內地學生與外來專才雙重夾擊下，以及本地家庭客剛性需求重疊下，多股搶盤力量將加速推高租金，全年租金升幅料約1成，有望連續4年維持上升軌道。
美聯高級董事布少明表示，今年內地學生租務旺季已經來臨，預計於本月底至7月迎高峰期。由於內地及海外學生比例增加，而大學宿舍牀位比例未能跟上，導致私人住宅市場仍是重要支持點。
布少明指，隨着專才、內地生及本地家庭客剛需維持強烈的情況下，相信今年租務市場表現將優於去年。而學校區地段如紅磡、何文田、沙田、西區等地段，於暑假期間表現料更為突出，租金於6至8月期間可望升4%至5%。
近期部分內地學生租樓個案：
|屋苑
|面積約（方呎）
|租金（元）
|呎租約（元）
|沙田中心 唐寧大廈D座中層B室
|347
|19500
|56
|西營盤翰林峰3座中低層C室
|195
|10000
|52
|大埔中心23座高層B室
|315
|16000
|51
|長沙灣悅雅低層平台特色戶
|215
|15500
|72
|大埔白石角海日灣II 7座中層B室
|243
|13000
|53
|馬鞍山薈朗1座高層A03室
|238
|12700
|53
|將軍澳日出康城凱柏峰II 3A座高層E室
|283
|12800
|45
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