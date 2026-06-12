內地生提早湧港掀搶租潮 推高私樓租金 熱門屋苑升5%至10%

政府近年積極打造「留學香港」品牌，成功吸引大批內地學生赴港深造，近月已率先湧現「偷步」租金個案，隨即帶旺多區私樓租務市場，該批「租市大軍」多以一次過預繳全年租金，令多區大學區熱門屋苑成交個案節節攀升，業界人士指，市場提早出現內地生搶租個案，連帶租金按月升介乎5%至10%。

大埔區鄰近香港中文大學，已湧現內地生租樓熱潮。美聯首席聯席區域經理楊浩然稱，該區目前錄至少30宗內地生租樓個案，較按月升7至8成，主要承租細單位為主，形容區內已開始迎學生承租旺期，而且租金亦已升10%。他指，最新一宗個案為大埔中心23座高層B室，面積約315方呎的2房單位，最新獲內地生「零議價」以1.6萬承租，呎租約51元，並創屋苑近年新高。

近月已率先湧現內地生搶租個案，隨即帶旺多區私樓租務市場。

沙田中心1.95萬承租

中原分行分區營業經理張曼筠指，分行最新錄沙田中心唐寧大廈D座中層B室，面積347方呎的2房間隔，議價後以1.95萬獲承租，並先付一年租金形式租入，涉及全年租金約23.4萬，呎租56元。據了解，新租客為2名內地女學生，新學年將於本港升學，見屋苑位置方便上學。

中原高級分行經理李子清表示，最新個案長沙灣悅雅一伙連平台特色戶，單位面積215方呎，採1房間隔，擁偌大平台，最新以每月1.55萬租出，並一炮過預繳一年租金，涉資約18.6萬，呎租72元。新租客為內地學生，將於新學年來港升學，擔心臨近開學會盤源不足故提早租金。

悅雅呎租72元

鄰近科技大學的將軍澳區，近月頻現內地生租客身影，美聯高級分區營業經理劉世華稱，日出康城部分新入伙新盤備受歡迎，其中凱栢峰III 3A座高層E室，面積283方呎，1房間隔，放租一個星期後獲內地生以1.28萬獲承租，並預付一年租金，涉資15.36萬，呎租約45元。

政府近年持續放寬大學招收非本地生限額，去年申請量錄得雙位數增長，加上在學生宿舍供應長期不足，在僧多粥少情況下，大批學生被逼轉向私人住宅市場租樓，更推高私樓租金，料再創歷史新高。

4年維持升軌 業界料全年租金創新高

業界料，租務市場在本地剛需、學生及專才等搶租下，暑期旺季部分地區料升3%至4%，全年整體則料升約1成水平。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，隨着6月傳統暑假旺季正式揭幕，在內地學生與外來專才雙重夾擊下，以及本地家庭客剛性需求重疊下，多股搶盤力量將加速推高租金，全年租金升幅料約1成，有望連續4年維持上升軌道。

美聯高級董事布少明表示，今年內地學生租務旺季已經來臨，預計於本月底至7月迎高峰期。由於內地及海外學生比例增加，而大學宿舍牀位比例未能跟上，導致私人住宅市場仍是重要支持點。

布少明指，隨着專才、內地生及本地家庭客剛需維持強烈的情況下，相信今年租務市場表現將優於去年。而學校區地段如紅磡、何文田、沙田、西區等地段，於暑假期間表現料更為突出，租金於6至8月期間可望升4%至5%。

近期部分內地學生租樓個案：

屋苑 面積約（方呎） 租金（元） 呎租約（元） 沙田中心 唐寧大廈D座中層B室 347 19500 56 西營盤翰林峰3座中低層C室 195 10000 52 大埔中心23座高層B室 315 16000 51 長沙灣悅雅低層平台特色戶 215 15500 72 大埔白石角海日灣II 7座中層B室 243 13000 53 馬鞍山薈朗1座高層A03室 238 12700 53 將軍澳日出康城凱柏峰II 3A座高層E室 283 12800 45

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