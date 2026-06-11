九龍塘豪宅淪銀主盤 自2015年多次調低售價 惟一直未有成交

路勁基建前主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙利道25號（前稱喇沙滙），項目最新上載銷售安排顯示，內容為「終止2026年5月22日發出銷售安排資料(「該前銷售安排」)下指明住宅物業出售通告」。

文中指，「該前銷售安排並非由香港上海匯豐銀行（作為發展項目承按人）發出。根據該前銷售安排出售指明住宅物業將由2026年6月10日起終止。」相信項目已獲銀行接管，淪為銀主盤。

喇沙利道25號共設有4伙複式單位，面積介乎4801至5295方呎，項目由2015年10月發價單並推售至今，期間雖然多次調低售價，惟一直未有成交。