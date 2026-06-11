九龍塘豪宅淪銀主盤 自2015年多次調低售價 惟一直未有成交
更新時間：16:37 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:37 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:37 2026-06-11 HKT
路勁基建前主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙利道25號（前稱喇沙滙），項目最新上載銷售安排顯示，內容為「終止2026年5月22日發出銷售安排資料(「該前銷售安排」)下指明住宅物業出售通告」。
文中指，「該前銷售安排並非由香港上海匯豐銀行（作為發展項目承按人）發出。根據該前銷售安排出售指明住宅物業將由2026年6月10日起終止。」相信項目已獲銀行接管，淪為銀主盤。
喇沙利道25號共設有4伙複式單位，面積介乎4801至5295方呎，項目由2015年10月發價單並推售至今，期間雖然多次調低售價，惟一直未有成交。
最Hit
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
2026-06-10 15:45 HKT
「呢啲家長害死細路！?」靚媽搭巴士畀BB睇手機遭狠批 引爆網絡大戰 結局大快人心｜Juicy叮
2026-06-10 16:40 HKT
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱 同行逐點拆解豪仔驚人收入 年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
2026-06-10 16:30 HKT
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
2026-06-10 15:17 HKT