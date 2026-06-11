石澳道14號洋房逾5.62億登記成交 呎價逾9.1萬元

超級豪宅有價有市，大潭石澳道14號獨立屋The Round House，在上月中旬以逾5.62億元登記成交，以面積6,163方呎計，呎價逾9.1萬元。

據悉，該幢洋房建於1930年代，鄰近石澳高爾夫球場，面積約6,163方呎，原由已故會德豐前主席John Marden家族持有，而新買家則以個人名義購入，為TEO, JENNIFER TZELEE。

據了解，新買家為新加坡公民張子麗，曾任高瓴資本（Hillhouse Investment）高層。

該區一帶名人業主林立，包括盈科拓展集團主席李澤楷持有的大浪灣道12號，早於1994年以約1.2億元買入，打造為紅木屋大宅。騰訊控股主席馬化騰則於2009年斥資約4.8億元購入大浪灣道13號大宅。