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內地生1.27萬租薈朗開放式 原業主租金回報約3.7厘

樓市動向
更新時間：10:59 2026-06-11 HKT
發佈時間：10:59 2026-06-11 HKT

踏入暑期租務旺季，內地生租賃個案增加。中原分行分區營業經理林志明表示，馬鞍山薈朗1座高層A03室，面積238方呎，開放式間隔，議價後以每月1.27萬租出，呎租約53元。新租客為內地生，新學年將入讀中大，以預先繳付一年租金方式租入單位。原業主於2020年以約413萬購入單位，租金回報率約3.7厘。

美聯分行首席聯席區域經理楊浩然表示，大埔中心23座高層B室，面積約315方呎，獲內地生「零議價」承租，呎租約51元，創屋苑近年新高。原業主於2020年以約480萬購入單位，現可享租金回報率約4厘。

除內地生之外，不少家長客亦選擇於這段時間租樓。港置高級聯席董事譚浩智表示，黃竹坑站港島南岸Blue Coast 1A座中層C室，面積約1006方呎，最新以每月5.85萬租出，呎租約58元。

相關文章：屋苑頻錄內地生承租個案 GRAND SEASONS每月1.53萬租出

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