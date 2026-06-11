財團掀改裝學生宿舍浪潮 發展局：涉39宗申請 提供9000個宿位

本港學生宿舍供不應求，發展局聯同教育局在去年推出「城中學舍」計劃，容許商廈申請改裝學生宿舍，隨即掀起改裝浪潮；發展局指，該計劃共接獲39宗申請，涉9000個宿位。

35宗符合資格

發展局回覆本報查詢時指，截至今年5月底，教育局共收到39宗城中學舍計劃的申請，共涉及約9000個宿位，大多位於市區（包括紅磡、觀塘、深水埗，灣仔以及上環等）。

當中已有35宗申請（約7400個宿位）獲教育局確認符合計劃資格。該35宗個案負責方正陸續按計劃下經放寬的發展管制程序尋求審批。

城規至少6宗申請

據本報統計，城規會暫時接獲6宗申請或已獲批改裝個案，主要以商廈項目為主，涉及至少2000個宿位。

當中有2個項目已獲城規會批准，涉約326個宿位，包括首宗根據該計劃向城規會提出申請改裝的項目，為協成行旺角中心商廈項目，改裝1樓至22樓，提供合共198個房間，暫涉及276個宿位，該項目料於2027年4月完成相關改裝工程。

城規會至少接獲6宗改劃學生宿舍個案，涉逾2000個宿位。

現時申請個案中規模最大、為港大旗下薄扶林教職員宿舍明德村項目，上月城規會申請改裝成提供約900個宿位的學生宿舍，現址為3幢樓高13層的職員宿舍，涉及總樓面約19.59萬方呎；另外，預計整個改裝工程料於2028年完成。

現時申請個案中規模最大、為港大旗下薄扶林教職員宿舍明德村項目。

其次為「燈芯絨大王」江達可持有的觀塘活化商廈項目LT Tower，在3月申請改建現有建築物部分地面層及2樓至15樓，提供274個宿舍，共提供517個牀位。

相關文章：觀塘LT Tower獲准改裝學生宿舍 涉517個牀位