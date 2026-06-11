Shama Fortress Hill每月180萬租出 新加坡財團搶攻學生宿舍市場

香港成為「教育之都」，學生宿舍需求殷切，「過江龍」亦搶佔該市場，專營宿舍的新加坡上市公司偉合控股（Wee Hur），剛承租北角Shama Fortress Hill Hong Kong，月租180萬，用於經營學生宿舍；另知情人士透露，近期以約7.3億易手的大角咀One Bedford Place，買家亦是偉合控股相關人士，可謂「又買又租」全方位拓展市場。

提供246個牀位

由大鴻輝持有的Shama Fortress Hill Hong Kong位於炮台山英皇道147至151號，樓高19層，項目屬服務式住宅，剛由偉合控股以每月180萬承租，以總樓面約6.6萬方呎計算，呎租約27元，項目提供2房至4房單位，合共246個牀位，除了洗衣房外，還提供自修室及健身房。

偉合控股接手物業後，將迅速翻新及招租，搶佔商機，目標客為今年9月開學的內地生。

該集團認為本港的學生宿舍是一個蓬勃發展的市場，有見高力香港數字，於2024至2025年度，內地生比例由20%增至40%，2026至2027年度進一步增至50%，直至2028年，預期宿位短缺多達12萬，為經營者創造商機。

北角Shama Fortress Hill Hong Kong，以每月180萬租出。

項目提供2房至4房單位，合共246個牀位。

目標客為今年9月開學的內地生。

斥7.3億購商廈銀主盤

另外，曾由樂風集團持有的大角咀新商廈One Bedford Place以銀主盤形式易手，知情人士指，該物業亦由偉合控股相關人士承接，作價約7.3億，呎價逾5000元。

大角咀One Bedford Place位於必發道100號，樓高29層，2024年落成，地盤面積約10043方呎，以地積比14.4倍計算，總建築面積約144620方呎，若以易手價約7.3億計算，呎價5050元，該廈地下至2樓為商舖樓層，3樓設空中花園，三樓以上則為商廈用途。此外，大廈另設合共69個私家車車位、5個電單車車位及5個輕型貨車裝卸位，部分配備快速及超級充電設施。

大角咀One Bedford Place早前易手，買家亦是偉合控股相關人士。

該項目由樂風集團收購舊樓重建，2018年以2.7億收購必發道100至106號，隨後斥2.43億收購必發道108至114號，兩次共涉資逾5.1億，並於2024年以逾4.14億完成補地價。換言之，收購價連同補地價計算共逾9.2億，若計及起樓成本及利息，料總成本逾16億。

新加坡上市公司偉合控股承租北角服務式住宅，其相關人士亦購入大角咀商廈，進軍學生宿舍市場。

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