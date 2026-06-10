尖沙咀金巴利道地舖1600萬售 長情業主沽貨 40年升值5倍

尖沙咀金巴利道一個地舖，建築面積約2000方呎，以1600萬易手，呎價8000元，原業主持貨40年，物業升值4.6倍。該舖位由投資者承接，料回報逾6厘。

上址為金巴利道46至48號低層地下及地下入口舖位，建築面積約2000方呎，業主早於兩年前以意向價約3000萬放售，隨後一再減價，最新以1600萬易手，呎價8000元，現時由韓國料理店承租，月租約9萬，以易手價1600萬計算，料回報逾6厘。

租戶進駐逾10年 長情業主持貨逾40年沽貨

該名租戶早於逾10年進駐，屬長情租客，該店熟客多，舖位外亦提供空間供顧客等位，同區罕見。

原業主為長情業主，早於1986年5月以268萬購入舖位，持貨逾40年帳面獲利1332萬，物業升值5倍。該物業位處尖沙咀二線街道，附近擁有不少酒店，帶動區內人流。

永安廣場相連單位3554萬售

尖沙咀區商廈連錄買賣，永安廣場4樓4及5室，建築面積分別1351及1800方呎，合共3151方呎，以3554萬易手，呎價約11279元，原業主於2023年5月以約7247萬購入，持貨3年帳面蝕讓3693萬，幅度50%。新買家為青島森麒麟輪胎股份有限公司董事兼副總經理秦靖博及相關人士。

尖東南洋中心第1座8樓1、2及3室，建築面積分別為4337方呎，1527方呎，以及2626方呎，合共約8490方呎，另連同層S1士多房，以6164萬易手，呎價7260元。

原業主日資公司為影印機生產商京瓷香港投資有限公司，早於1983年以近898萬購入物業收租，2004年開始自用1及2室，3室則維持出租，今番交吉出售，持貨約43年帳面獲利逾5266萬或5.86倍。

銅鑼廣場21年貶值82%

另外，銅鑼灣區內劏場銅鑼廣場2樓3室，最新以20萬易手，原業主早於2005年10月以113萬購入上址，持貨21年帳面損失93萬，期間物業貶值82%。

原業主為長情業主，早於1986年5月以268萬購入舖位，持貨逾40年帳面獲利1332萬，物業升值5倍。

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