元朗流浮山土地放售市值5.5億 可作住宅發展

元朗流浮山一幅土地放售，市值5.5億，該物業位於深灣路丈量約份第129約，合共109個地段，總土地面積約72.6萬方呎，以交吉形式出售，該物業現劃為綠化地帶用途，規劃轉換潛力大，可作住宅發展。

總面積約72.6萬呎

萊坊執行董事兼大中華區私人客戶主管麥子興表示，受惠於北部都會區發展策略的持續推進，區內發展定位清晰，基建配套逐步完善，帶動整體投資前景向好。元朗流浮山大型住宅發展用地供應一向稀缺，是次推出項目規模可觀，總土地面積約72.6萬方呎，可作大型住宅發展，以城市規劃委員會最終決定為準，由於交吉形式出售，發展靈活性高，兼具優化空間與長遠資本增值潛力，預料將吸引發展商及投資者的關注。