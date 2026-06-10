中環唐樓頂層特色戶銀主盤325萬拍出 4客搶高20%

環亞昨舉行拍賣會，推出58項物業供競投，該行發言人表示，是次拍賣成功吸引約80至100人出席，並於即場拍出5項物業，最矚目為中環鐵行里12號頂層戶銀主盤，面積288方呎，附233方呎天台，銀主開拍價270萬，獲4組客搶高55萬或20%，以325萬拍出，呎價約11285元。

即睇中環鐵行里12號頂層戶：

西營盤正街32號低層業主盤，面積約417方呎，開拍價310萬，獲2組客搶高10萬或3%，以320萬拍出，對比銀行估價的420萬低100萬或約24%，呎價約7674元。

長洲北社新村92E號一個單位，建築面積350方呎，業主開價115萬推拍，獲2組客搶高23萬或20%，以138萬拍出，建築呎價約3943元。

同場亦拍出西營盤錦華大廈低層D室寫字樓銀主盤，面積約672方呎，叫價399萬拍賣，獲2組客搶高19萬或5%，以418萬拍出，呎價6220元。另外，葵涌星星中心低層01儲物室，面積157方呎，屬業主盤，開拍價60萬，以78.5萬拍出，呎價5000元。

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