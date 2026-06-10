Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環唐樓頂層特色戶銀主盤325萬拍出 4客搶高20%

樓市動向
更新時間：10:28 2026-06-10 HKT
發佈時間：10:28 2026-06-10 HKT

環亞昨舉行拍賣會，推出58項物業供競投，該行發言人表示，是次拍賣成功吸引約80至100人出席，並於即場拍出5項物業，最矚目為中環鐵行里12號頂層戶銀主盤，面積288方呎，附233方呎天台，銀主開拍價270萬，獲4組客搶高55萬或20%，以325萬拍出，呎價約11285元。

即睇中環鐵行里12號頂層戶：

西營盤正街32號低層業主盤，面積約417方呎，開拍價310萬，獲2組客搶高10萬或3%，以320萬拍出，對比銀行估價的420萬低100萬或約24%，呎價約7674元。

長洲北社新村92E號一個單位，建築面積350方呎，業主開價115萬推拍，獲2組客搶高23萬或20%，以138萬拍出，建築呎價約3943元。

同場亦拍出西營盤錦華大廈低層D室寫字樓銀主盤，面積約672方呎，叫價399萬拍賣，獲2組客搶高19萬或5%，以418萬拍出，呎價6220元。另外，葵涌星星中心低層01儲物室，面積157方呎，屬業主盤，開拍價60萬，以78.5萬拍出，呎價5000元。

相關文章：深水埗米蘭軒特色戶150萬拍賣 低銀行估價逾6成

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
17小時前
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
影視圈
21小時前
打工仔悲歌︱員工遲開電腦8分鐘遭解僱 公司舉五宗罪「嚴重違紀」影片作證
打工仔悲歌︱員工遲開電腦8分鐘遭解僱 公司舉五宗罪「嚴重違紀」影片作證
即時中國
4小時前
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
14小時前
《Sing Again 4》27歲女星金允雪離世 百日直播竟成忌日 生前最後發文：身體缺乏力氣
《Sing Again 4》27歲女星金允雪離世 百日直播竟成忌日 生前最後發文：身體缺乏力氣
影視圈
14小時前
吳文忻離世丨彭秀慧與吳文忻結識於童年 痛失摯友公開生前「驚喜」片：最美麗的相遇
吳文忻離世丨彭秀慧與吳文忻結識於童年 痛失摯友公開生前「驚喜」片：最美麗的相遇
影視圈
18小時前
荃灣煌宴酒家結業！網民惋惜長者痛失「抵食酒樓」：唔通又要去食薯條？
荃灣煌宴酒家結業！網民惋惜長者痛失「抵食酒樓」：唔通又要去食薯條？
飲食
14小時前
太子菠蘿油名店金華冰廳 驚傳結業招頂租！頂手費狂收33萬 店方勞氣解畫
太子菠蘿油名店金華冰廳 驚傳結業招頂租！頂手費狂收33萬 店方勞氣解畫
飲食
2026-06-09 10:55 HKT