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市建局馬頭圍道項目申寬地積比及高限 建35層高住宅 提供279伙

樓市動向
更新時間：15:39 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:39 2026-06-09 HKT

市建局土瓜灣馬頭圍道/落山道、即馬頭圍道324至354號項目，最新向城規會申請放寬地積比及高限，以重建1幢35層高住宅，以提供279伙。

地盤面積約16,856方呎，包括2,293方呎政府土地，住宅地積比率由7.5倍，申請放寬至8倍發展，總地積比率維持9倍，而建築物高度限制由主水平基準以上120米，申請放寬至140米，以興建1幢樓高35層，不包括3層地庫、1層防火層的分層住宅，提供279伙，另有143個停車位，涉及可建總樓面約134,851方呎。

市建局指，透過「地區為本」的市區更新模式，申請地點將與毗鄰市建局靠背壟道/浙江街發展計劃作整體性規劃及設計，以發揮協同效應，為該區帶來更大規劃裨益。

今年1月提出收購 呎價逾1.48萬元

資料顯示，市建局在今年1月向業主提出收購價建議，收購價為每方呎14,807元，涉及約110個業權，住戶數目約133伙，受影響人口約288人，該局會為合資格的住宅物業自住業主在現金補償以外，提供參與「樓換樓」計劃的額外選項。至於項目內非住宅物業，該局會按現行的收購政策向受影響業主提出收購建議。

相關文章：市建局啟動馬頭圍道項目 韋志成籲業主勿因重建而漠視樓宇維修

 

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