尖沙咀瑞生嘉威酒店3.7億易手 「木器大王」傅氏家族沽貨 每個房間作價487萬

近年酒店受追捧，有業主加入沽售行列，尖沙咀加連威老道瑞生嘉威酒店，剛以約3.7億易手，物業由「木器大王」傅氏家族發展，帳面錄輕微蝕讓，新買家以別府拉麵相關人士呼聲高。

上址為加連威老道29A號瑞生嘉威酒店（Soravit on Granville），佔地約3800方呎，樓高17層，總樓面約45345方呎，涉及76間房，以易手價3.7億計算，呎價約8160元，每個房間作價487萬。

尖沙咀加連威老道瑞生加威酒店，剛以約3.7億易手。

原業主為「木器大王」傅氏家族，於2006年以逾3億購得項目前身的5層高舊樓，多年後決定重建，於2017年中落成酒店，樓高17層，地下設有商舖。當時1至2樓曾由傅家經營泰國餐廳，3至17樓為酒店，酒店以泰式為主題，放置特色泰國及文化畫作，當年建築費逾1億，連同購置舊樓成本，總投資額逾4億，儘管現時在淡市出售，惟多年來收租可觀，帳面錄得蝕讓，實際則有獲利。

酒店於2017年落成，當時1至2樓曾由傅家經營泰國餐廳，3至17樓為酒店。

該酒店地舖多年來由不同連鎖店承租，2017年9月酒店落成後不久，地舖首名租客為屈臣氏，月租20萬，以面積約2052方呎計算，呎租97元；近年，該地舖則由便利店承租，市場消息指月租約15萬。

酒店以泰式為主題，放置特色泰國及文化畫作。

投資者鄧啟明呼聲高

知情人士表示，上述酒店買家為別府飲食集團其中一名股東鄧啟明相關人士。

鄧氏近年活躍於市場，去年9月斥資2.72億購入尖沙咀彌敦道176號THE NATE全幢，總建築面積約3.2萬方呎計，呎價約8500元，該廈提供71間房間。原業主施羅德基金早於2016年以5.3億買入該全幢物業，帳面貶值約2.58億，持貨9年貶值約49%。

近年沽數物業共涉額5.7億

「木器大王」近年來沽售數項物業，連同上述酒店，合共套現約近5.7億。沽售物業包括尖沙咀山林道13至15號5個舊樓單位，合共約2068萬，柯士甸道108號耀基大樓全幢作價約1.5億，同區力寶太陽廣場商廈單位涉資約4257.5萬，以及旺角太子彌敦道巨舖作價約8600萬。

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