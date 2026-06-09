麥當勞賣舖｜麥當勞1.1億沽鰂魚涌栢蕙苑地舖 持貨37年 累沽8舖 套現近7億

跨國連鎖快餐店美國麥當勞持續出售舖位，最新以約1.1億元沽出持有長達37年的鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑高層地舖。麥當勞總公司自去年10月至今累計沽出8個自用舖，套現約6.936億元。

麥當勞賣舖｜1989年1.5億元買入自用

上述成交舖位為鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑高層地下1號舖，總建築面積約7799方呎，新近以1.1008億元沽出，呎價約1.4萬元。消息指，新買家為本地投資者，2021年曾投資工商舖物業。據了解，是次連麥當勞租約出售，現時租金約29.4萬元，新買家可享3.2厘回報。

鰂魚涌栢蕙苑購物商場外貌。

麥當勞餐廳早於1989年以1.5億元買入栢蕙苑高層地下及低層地下部分舖位，主要用作分店及配套用途。2021年6月，麥當勞將栢蕙苑商場高層地下2號舖，出售給投資者陳韻雲，涉資2.6億元。該舖建築面積約22527方呎，其後舖位被分間2個商舖，分別租予惠康及壽司郎，是次出售則為麥當勞的最後自用部分。

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麥當勞賣舖｜分階段「全線賣舖」

美國麥當勞總公司於去年中部署悉數出售香港的23個舖位，市值約30億，已先後售出元朗、旺角、大角咀及銅鑼灣等分店。今年麥當勞續沽民生區自用舖位，包括以9,350萬元沽美孚萬事達廣場舖位，持貨38年升值2.4倍。至今麥當勞已累沽8間舖，合共套現約6.936億元。

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麥當勞總公司回應，位於芝加哥的麥當勞總公司定時審視其持有的物業，並不斷優化其房地產組合。總公司將會出售數個位於香港的物業，而相關物業的餐廳營運將不會受到影響。



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