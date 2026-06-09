華懋逾19億購北角台 每呎樓面地價1.1萬

新盤銷情持續熾熱，發展商積極增加土地儲備，華懋宣布成功斥資逾19億，購入北角台住宅用地，平均每方呎樓面地價約1.1萬。

華懋主席及獨立非執行董事白禮仁表示，是次收購反映集團對本港市場前景的信心，以及穩步優化資產組合，集團將持續在合適時機審慎物色具長遠發展潛力的項目。

區內罕有具規模住宅地

華懋執行董事兼行政總裁張利民補充，北角台屬集團在港島的投資布局帶來策略性補充，亦與集團專注核心地段、穩健拓展的發展策略一致。集團將繼續按既定步伐推進投資及業務發展。

集團指出，北角台屬區內罕有具相當規模的住宅用地，擁有良好發展條件及規劃彈性，為集團港島投資組合增添一項策略性資產。

資料顯示，北角台位於北角臺1號，現為一幢於1983年落成、樓高22層的住宅大廈，現時提供約168伙。

業主今年4月推出市場招標，於上月底截標，據悉獲得多間財團入標，最終華懋成功以逾19億購入。若以地盤面積約2.3萬方呎計算，項目可建樓面約18萬方呎，即平均每方呎樓面地價約1.1萬。

華懋近年積極增加土地儲備，除上述購入的北角台住宅用地之外，集團去年11月以24.75億，投得荃灣永順街住宅地皮。

地皮項目地盤面積約7.01萬方呎，涉及可建總樓面約43.48萬方呎，料可提供790伙，若以購入價計算，平均每方呎樓面地價約5692元。