品牌進駐中環前作重新「定位」 高力王悅君：「過江龍」帶動核心區舖市

近年核心區舖租大跌後，市場百花齊放，國內國外不同背景的商戶紛進軍香港，高力香港企業客戶服務董事王悅君表示，香港市場獨具魅力，吸引「過江龍」到來，吼準中環、銅鑼灣、尖沙咀等核心區，帶動了舖市，過程歷經探索與磨合，有內地品牌在進駐中環之前，率先作重新定位及塑造。

訪問言論重點 香港獨具魅力，吸引各地「過江龍」到來

策略性的包裝，創造「全新的可能」

舖市在奢侈品退潮後，找到新「踏腳石」

租金回歸合理水平，降低品牌試水風險

「落差」反而成為契機

王悅君指出，核心區舖租大幅回落，打開了零售業「百花齊放」新格局，昔日被連鎖鐘錶店、藥房主宰的核心地段，迎來不同風景，過往想像不到的，紛在銅鑼灣、中環及尖沙咀等出現。身為租賃代理，面對挑戰之一，就是品牌原先定位與香港市場的落差。舉例說，其中一個內地餐飲品牌，以草根階層為目標，換句話說「檔次不高」，與香港商業區消費環境及客戶群，看似格格不入。

高力香港王悅君表示，香港市場獨具魅力，吸引各地「過江龍」到來，帶動核心區舖市。

然而，落差反而成為契機，她們與品牌緊密合作，從企業形象、產品展示、店舖設計等，作重新塑造，結果，那品牌從地道鄉村，走進繁華鬧市，成功俘虜區內商業人，筆挺「西裝友」，衣着光鮮的「西裝友」及白領儷人紛排隊享用，形成有趣畫面。結果，憑着創意與勇氣，質樸變得耀眼，在「大場面」大放異彩，品牌至今經營逾兩年，其門如市，站穩陣腳。

她強調這種「跨界」轉型，不僅成功改變品牌既有的市場印象，反映透過策略性包裝，創造「全新的可能」！

從地道鄉村走進繁華鬧市

她續表示，香港市場憑藉獨特魅力，持續吸引各地商戶進駐，舖市在奢侈品退潮後，找到新「踏腳石」，雖然舖租大跌，但基礎趨向健康，租金回歸合理，降低品牌試水風險，零售不再單一，核心區兼容國際化與本土活力，業主租客「雙贏」。

近年除了各地食肆雲集香港，首度來港的時裝飾物店亦多不勝數，內地以「男人的衣櫃」定位的海瀾之家登陸中環，內地女裝品牌W.Management落戶銅鑼灣Fashion Walk，日本專營珠寶手袋二手貨的OTAKARAYA，進駐佐敦彌敦道旺段。

王悅君說，逛商場多加觀察，可了解人流、顧客消費行為及商戶經營情況。

1500至2000方呎舖受捧

高力香港數據顯顥示，現時，舖位租賃需求集中地段優越、中等面積，介乎1500至2000方呎的舖位最受捧。零售市場2026年初持續改善，電子產品及耐用品強勁需求，珠寶鐘錶類別亦持續向好。

「慢慢建立敏感度」

高力香港企業客戶服務董事王悅君，於2022年開始涉足舖位租賃，至今短短四年，然而，她促成租賃範圍廣闊，由傳統客戶至新興行業，涉及月租銀碼，由區區幾萬元至逾百萬大交易，她表示，要洞悉市況，就要經常落區，到各區地舖及商場觀察，了解實際人流、顧客消費行為及租戶營運表現，再將「實際觀察」結果，對照「紙上數據」，不能單一依賴一項，從而看到「一個嶄新的模樣」，慢慢建立敏感度，提升對市況的判斷力。

「紙上數據」包括租金、銷售額及人流數字，除了細看數據外，不可或缺的就是「交流」，向商戶了解真實情況，遇有不明白，嘗試多加觀察及找尋答案外，把握交流及發問的機會。

線上線下互補發揮效力

作為年輕的代理，她並不單一看重「線上」，反而認為「線下」極其重要，兩者互補，發揮最大效力。市場消息指，她成功將一些「線上」行業，帶到「線下」來，位於旺角花園街的「得物」，就是她引進來港。根據公開資料，「得物」原名「毒」，2015年成立，最初是運動鞋資訊運用，2017年引入交易功能，2020年改名「得物」，現時是專注潮流商品交易及生活方式的電商平台。

除了新興行業外，早前星展銀行承租尖沙咀彌敦道50號旺段，巨舖面積逾1.5萬呎，亦是王悅君所促成的。此外，著名連鎖店和府撈麵，以及中國門店最多的連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡，來港拓展業務，王悅君亦有份促成舖位租賃。