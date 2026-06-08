世茂旗下東涌喜來登酒店擬由銀主接管 放售3年 減價仍未售出

彭博引述知情人士稱，世茂集團的一群債權銀行正準備接管集團旗下東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店（下稱東涌酒店），貸款方已為接管人就接管物業進行深入磋商，以加快出售及收回資金，相關計劃自去年底啟動。

曾叫價至65億

世茂曾於2023年3月委託代理放售東涌酒店，叫價60億至65億，惟一直未有出售，去年1月，酒店連同基座商場灣景薈更減價至45億求售，不過，至今仍然未找到買家。

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當時銷售代理曾標榜，政府大力推動機場城發展，多個新發展項目包括11 SKIES、亞博二期及遊艇港灣將相繼落成，並有新交通基建連接東涌、航天城與港珠澳大橋香港口岸，將會直接帶動區內酒店住宿需求。

世茂持有80%權益的合資公司於2014年10月投得項目地皮，作價18.3億，可建總樓面61萬方呎，酒店佔13.9萬方呎，提供1219間客房，為全港第二多客房的酒店。

世茂集團創辦人許榮茂，其私人持有的中環中心6層樓面，於今年4月，售予星展銀行，作價26.19億，樓面總面積約151934方呎，呎價約17,239元。

許榮茂2017年11月以私人名義購入價，每呎約3.3萬，帳面大幅貶值約48%。星展銀行於該廈持有的樓面增至14層，成為該廈最大業主。