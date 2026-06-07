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新盤貨尾單日沽30伙 洪水橋#LYOS複式1214萬成交

樓市動向
更新時間：09:11 2026-06-07 HKT
發佈時間：09:11 2026-06-07 HKT

新盤貨尾昨單日沽約30伙，長實發展的洪水橋新盤#LYOS再沽出複式C座28號單位，面積779方呎，另有198方呎地下花園、1樓平台及306方呎天台，以1,214.8萬成交，呎價約15,594元。買家選用「複式9成按揭付款計劃」，首23個月每月供款約9,000元，期間毋須入息證明及壓力測試，能夠靈活配合買家的資金安排。

長實營業部高級營業經理梁焯鏗表示，樓市基調越趨鞏固，準買家決定時間更快。項目已連續2日錄得成交，現僅餘最後3伙複式連花園戶待售。

Wetland Seasons Bay招標沽2伙

新地發展的天水圍Wetland Seasons Bay系列以招標方式沽2伙，其中2期別墅RV8的1樓A室，面積795方呎的4房戶，成交價991.53萬，呎價12,472元。而3期6A座9樓A7室，面積406方呎的2房戶，以780萬連1個車位成交，呎價約19,212元。

栢傲莊III一房926.3萬售出

新世界與港鐵合作發展的大圍栢傲莊III銷情持續，再售出8B座47樓F室，面積359方呎，採1房開放式廚房設計，享開揚內園景致，以926.3萬成交，呎價25,802元。

據了解，買家為新香港人，比較各區多個新盤後，最後鍾情項目位處港鐵大圍站上蓋，交通四通八達，基座亦附設設大型商場，生活所需一應俱全。栢傲莊系列重推以來累計售出374伙，套現逾61億。

維港滙I再錄成交 呎價2.36萬

信和、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的維港滙I新錄成交，為3B座19樓H室，面積277方呎，以655.65萬成交，呎價23,670元。

會德豐地產旗下樓盤連沽4伙，單日套現逾3,972萬，包括啟德合資現樓項目MIAMI QUAY I錄3宗成交，如2座19樓A室，面積487方呎，屬2房連儲物房戶型，採開放式廚房設計，成交價1,237.4萬，呎價25,409元。

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