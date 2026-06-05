「風扇大王」家族 1.59億購2伙峻譽．渣甸山 每呎造價4.7萬

樓價穩中向好，城中名人趁機出動掃豪宅。港島豪宅新盤「峻譽．渣甸山」上月中旬透過招標方式成功售出兩個大宅，作價共1.592億元，每呎造價高達4.7萬元，買家身份曝光，為已故「風扇大王」、工業家翁祐的家族成員大手購入。

由中信泰富發展的豪宅新盤「峻譽．渣甸山」，上月中以招標方式沽出第1座低層A及B室，面積分別為1679及1686方呎，同屬4房雙套間隔，均設有私人升降機大堂，並各連1個車位，兩個單位分別以7960萬元成交，合共涉資1.592億元，呎價分別為47409及47212元。

峻譽．渣甸山上月中旬以1.592億招標沽2伙。

土地註冊處資料顯示，登記買家翁國基夫婦、翁碩文及翁凱文，均為翁祐家族成員。其中，翁國基為翁佑長子，亦是上市公司蜆殼電業主席兼非執行董事。

翁祐於1952年創立蜆殼電器工業，生產及代理的電器產品多不勝數，包括電風扇、微波爐及電子琴等，當中尤其以生產「SMC」品牌電風扇最著名，產品暢銷全球，蜆殼電器於1984年上市，業務涵蓋生產及銷售電風扇等家庭電器、其他代工業務等，後被中海地產收購重組，並於2020年分拆蜆殼電業上市。