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馬來西亞新盤 戶型涵蓋2至3房 入門價341萬

樓市動向
更新時間：10:47 2026-06-05 HKT
發佈時間：10:47 2026-06-05 HKT

馬來西亞檳城近年不乏全新住宅項目推售，最新來港推售的Queens Residences Q3，售價約為馬幣174萬起，折合港幣約341萬。

涉532伙涵蓋2至3房

有「東方花園」之稱的馬來西亞檳城，不僅以世界遺產古城、碧海銀灘吸引全球遊客，更憑藉蓬勃的會展產業、區位與文化優勢等。其中由Ideal GIM Venture Sdn Bhd發展的Queens Residences Q3推出第3期項目發售，提供532伙，面積介乎約950至1400方呎，戶型涵蓋2至3房，售價約由馬幣174餘萬起，折合港幣約341萬，所有單位方正實用，附設陽台提供較佳的採光及通風，並坐擁無敵海景，檳城大橋景觀亦盡收眼底。

配備36項五星級度假設施

項目位處社區配備36項五星級度假設施，包括無邊際泳池、健身室、住戶休息室等，更有24小時安保確保居住安全。周邊生活配套成熟，步行即可達超市、餐飲街區及擁超過400間品牌商店的Queensbay Mall。

項目核心擁醫療與設施配套，駕車約10至20分鐘內即可抵達檳城頂級私立醫院 Pantai Hospital，發展商亦預計於2029至2030年陸續落成醫療中心、國際學校、體育館及遊艇碼頭等配套。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。

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