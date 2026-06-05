恒基古洞項目批預售涉682伙 美聯：新盤熱賣貨尾量持續呈跌勢

地政總署公布上月預售樓花同意書文件，合共4個項目獲批預售，共涉及1356伙，除恒基牽頭發展的首岸2及4期外，同系古洞項目亦獲批預售；新申請方面只有新地西沙SIERRA SEA 第 2C（2）期，共涉及552伙。

區內已有3盤獲准預售

預售樓花同意書文件顯示，相隔1個月（上月為零批出）再有新盤批出預售，古洞為短期內新盤推售焦點所在，恒基位於鄉梓路25號項目亦於上月正式獲批預售，共提供682伙，即區內連同會德豐地產的鄉梓路23號第1及2期，即合計已有3盤獲准預售，共涉及1463伙。

上月4項目獲批涉1356伙

另由新東地產，即遠東及蘭桂坊集團合作發展的西貢181號項目亦於上月獲批預售，共提供26伙，上述4盤共涉及1356伙。

新申請預售的項目只有新地位於西沙灣SIERRA SEA第2C（2）期，共提供522伙，與4月份錄得2個項目申請共涉及666伙，按月減少21.6%。

美聯分析師岑頌謙指出，5月份共有4份私人住宅項目獲批預售，共涉及1356個單位，創近半年新高，令已批但未售樓花的私宅單位按月僅輕微上升約4%至6224個單位，較2024年2月高位19796伙，大幅減少接近69%。

岑頌謙續稱，今年新盤表現強勁，一手成交量連續3個月超越2000宗水平，為近7年來最旺。在新盤熱賣下，貨尾量持續呈跌勢。

據統計，5月份累積貨尾量錄17132伙，按月減少近2%，而今年首5個月累減約6.8%，較去年1月高位約2.31萬伙，大幅減少近26%。由於上月批出多，新增申請減少，整體已申請預售但尚未批出的單位，由4月份的10620伙，回落至上月的9786伙，按月減少8.5%。

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