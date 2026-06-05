大埔康樂園錄短炒 複式戶1230萬沽 持貨3個月升值8%

整體樓市氣氛向好，不僅交投增加，屋苑更頻錄短炒獲利及高價成交個案。中原分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔康樂園第11街一個複式戶，最新以1230萬易手，原業主持貨短短約3個月，帳面獲利92萬，期內單位升值約8%。

外區用家接貨

吳啟業表示，上述單位面積1037方呎，連空中平台，原開價約1380萬放售，最新議價後以1230萬沽出，呎價約11861元，屬市價水平。據了解，買家為外區用家，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即決定購入單位自住。

大埔康樂園第11街一個複式戶，最新以1230萬易手，原業主持貨短短約3個月，帳面獲利92萬，期內單位升值約8%。

據了解，原業主於2026年3月以1138萬購入，持貨短短約3個月轉售，帳面獲利約92萬，帳面賺幅約約8%。

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西貢御花園每呎1萬沽

世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢御花園單號屋，面積1234方呎，最新以1238萬售出，呎價達10032元，為屋苑近兩年來呎價首度重上1萬水平。據了解，原業主於2005年8月以630萬購入上述洋房，持貨21年轉售，帳面獲利608萬，期間物業升值約96.5%。

中原區域營業經理王勤學表示，元朗Grand YOHO 3座高層A室，面積539方呎，屬2房間隔，單位原以938萬放售，議價後以918萬成交，呎價17032元，創同類單位成交價三年新高。原業主於2018年9月以1066.2萬向發展商一手買入單位，持貨約8年轉售，帳面蝕148.2萬，期內單位跌價約13.9%。

元朗Grand YOHO 3座高層A室，面積539方呎，屬2房間隔，單位原以938萬放售，議價後以918萬成交，呎價17032元，創同類單位成交價三年新高。

除短炒及高價成交之外，市場更頻錄「零議價」及追價成交。中原分行高級分行經理鍾志聰表示，大圍栢傲莊8A座中層D室，面積847方呎，3房連套房及儲物房間隔，單位原以2120萬放售，最新「零議價」獲承接，呎價約25030元，屬於市價成交。

據了解，買家為新盤向隅客，原業主則於2021年斥資約1620萬購入單位，持貨約5年轉售，帳面獲利500萬離場，期內單位升值約30.9%。

美聯分行區域聯席董事馬立成表示，將軍澳日出康城SEASONS PLACE 3A座高層E室，面積約323方呎，1房間隔，最新以約575萬易手，呎價約17802元。單位大約一個半月前以570萬放售，買家睇樓一次追價5萬購入。原業主2024年4月以約488萬購入，持貨約2年轉售，帳面獲利約87萬。

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