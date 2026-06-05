樂風大角咀One Bedford Place7.3億將售 新加坡財團接貨 擬改裝學生宿舍

曾由樂風集團持有的大角咀新商廈One Bedford Place，早前被銀主接收，市場消息透露，銀主已為物業覓得新買家，該全幢將以約7.3億易手，準買家為新加坡財團，有意將該廈改裝學生宿舍。

大角咀One Bedford Place位於必發道100號，早於今年初由銀主推出招標，當時市場消息指，物業估值高達19.8億。知情人士透露，物業有最新進展，接管人已為物業覓得新買家，為新加坡一間專門經營住宿的財團，看中該商廈具改裝學生宿舍潛力，目前雙方洽商至最後階段，物業將以約7.3億易手。

大角咀新商廈One Bedford Place全幢，將以約7.3億易手。

平均呎價3967元

該全幢樓高29層，2024年落成，地盤面積約10043方呎，總建築面積約184041方呎，若以易手價約7.3億計算，平均呎價3967元，該廈地下至2樓為商舖樓層，3樓設空中花園，三樓以上則為商廈用途。此外，大廈另設合共69個私家車車位、5個電單車車位及5個輕型貨車裝卸位，部分配備快速及超級充電設施。

早前被銀主接管

該物業由樂風集團透過收購舊樓後重建發展，首先於2018年以2.7億收購必發道100至106號，隨後再斥2.43億收購必發道108至114號，兩次收購共涉資逾5.1億。集團並於2024年就此項目，以逾4.14億完成補地價。換言之，項目收購價連同補地價計算共逾9.2億，尚未計及起樓成本及利息。

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樂風集團創辦人周佩賢燒炭輕生。資料圖片

One Bedford Place為樂風集團首個被接管的物業，樂風於2012年成立，以「輕資產」發展模式打響名堂，截至2021年已完成26個項目，涉及工廈活化、舊區商廈及住宅重建等。然而，該公司在2023年同時發展8個項目，總投資額近100億，在高息及市況轉弱情況下，面臨巨大財務壓力，集團創始人周佩賢不幸於上月12日輕生。

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