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聖公會聖多馬堂申原址重建 可建總樓面約6.49萬方呎 獲規劃署不反對

樓市動向
更新時間：10:44 2026-06-04 HKT
發佈時間：10:44 2026-06-04 HKT

政府近年積極採「一地多用」模式發展不同項目，務求地盡其用；屹立深水埗半世紀的香港聖公會聖多馬堂及宗教教育中心，今年初向城規會申請原址重建1幢12層高的教堂及社會福利設施，可建總樓面約6.49萬方呎。最新獲規劃署不反對，城規會將於周五（5日）審議。

規劃署指，上述申請曾諮詢不同相關政府部門意見，包括勞福局、民青局、社署等，認為重建符合政府增加安老及幼兒服務設施的政策方向等，從而滿足現有和未來服務需求，故不反對上述申請。

香港聖公會聖多馬堂及宗教教育中心申原址重建1幢12層高的教堂及社會福利設施獲規劃署不反對。
香港聖公會聖多馬堂及宗教教育中心申原址重建1幢12層高的教堂及社會福利設施獲規劃署不反對。

據文件顯示，上述項目位於巴域街43至45號，現址為4層高的聖公會聖多馬堂及宗教教育中心，早於1965年落成，至今約61年；目前屬「政府、機構或社區」地帶，最高建築物高度限制為4及8層，故申請放寬高度限制。

項目地盤面積7381方呎，以積比率8.8倍進行重建，計劃原址重建為1幢樓高12層的香港聖公會聖多馬堂暨社會福利設施綜合大樓，建築物高度為主水平基準上約55.37米，可建總樓面約6.49萬方呎。

另外，水務署早前就荃灣濾水廠污泥處理向城規會申請放寬建築物高度限制，以原址重建2幢樓高4層、另有1層地庫的污泥處理裝置，可建總樓面約4.45萬方呎。該污泥處理裝置內將設有日常維修工作，例如抽取污泥至維修車輛並運往濾水廠外處置。亦獲規劃署不反對，城規會將於周五審議。

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